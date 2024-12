Extraordinarias: dialoguistas culpan a la interna Karina Milei - Caputo de la demora y evalúan un boicot

Los bloques opositores en la Cámara de Diputados que necesita el Gobierno para sesionar tiraron la bronca este lunes porque aún no se oficializó la convocatoria a sesiones extraordinarias, anunciado el miércoles por el vocero Manuel Adorni . La hipótesis principal es que Javier Milei no resuelve la interna entre su hermana Karina Milei y Santiago Caputo , impulsor de las extensión de la actividad legislativa.

En la Casa Rosada no se inmutan: fuentes del Gobierno ratificaron a este medio que este martes a más tardar será publicado el decreto y tal vez los temas no sean exactamente los mismos que anunció el portavoz. En el Congreso , los referentes dialoguistas niegan cualquier negociación. "Nadie nos llamó", repiten.

Como explicó Letra P , antes del final del período ordinario de sesiones la secretaria general de la Presidencia se reunió con Martín Menem para evaluar las chances de sesiones extraordinarias y el panorama no fue el mejor. El riojano no pudo garantizar los votos para la reforma política, que incluye eliminar las primarias y modificar los requisitos para los partidos políticos.

Con esa información, El Jefe frenó el decreto, pero Caputo insistió en abrir debates legislativos en diciembre y logró entusiasmar a Milei. "A él le encanta decir que los legisladores no laburan. Con eso lo corren", explicó a Letra P una diputada oficialista que solía frecuentarlo.

El miércoles, Adorni anunció extraordinarias hasta el 27 para tratar proyectos dictaminados con acuerdo, como juicio en ausencia, aumento de penas por reiterancia y reincidencia (en Diputados) y combate al crimen organizado (para sancionar en el Senado). Se agregó la reforma política y un proyecto para limitar los fueros de los legisladores, que nunca ingresó por mesa de entradas.

El jueves, el plan de Menem era una jornada doble de plenarios por reforma política, martes y miércoles; y una sesión light el jueves con los temas dictaminados y la autorización al presidente para salir del país. La demora en la publicación del decreto cambió los planes y esta semana no habría actividad.

En el Senado, la mira está puesta en el pedido de sesión del jueves de Unión por la Patria para expulsar al aliado oficialista Edgardo Kueider, detenido en Paraguay por ingresar 211 mil dólares sin declarar. Victoria Villarruel buscará concederle una licencia para no darle una banca al peronismo. Recién resuelto este tema, podría tratarse la ley antimafia.

No cuenten conmigo

El manoseo de la Casa Rosada alteró los ánimos entre los dialoguistas, que ya hablan de boicot general a la actividad legislativa en lo que queda del año, sin excepciones, como castigo por el fallido anuncio del miércoles y, además, por no haber sumado el Presupuesto al temario, al menos en el enuncio de Adorni.

"A mí no me van a correr con juicio en ausencia, que estaba en el temario de la última sesión y LLA la boicoteó, para no tratar ficha limpia. Yo soy de la idea de que si no hay Presupuesto, no hay más actividad. Y así lo plantearé", sostuvo una autoridad de la UCR a Letra P.

En el PRO están molestos por no haber sido consultados para definir el temario, aun cuando en el último semestre tuvieron reuniones semanales para puntear temas. Encuentro Federal no tiene agenda de reuniones de bloque; mientras que los partidos provinciales volvieron a sus distritos con la idea de cortar la actividad. Luego leyeron a Adorni.