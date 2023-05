Entre Ríos: el candidato de Bordet ya tiene el primer rival interno

Martín Piaggio confirmó este jueves que no se baja de la carrera por la gobernación y que disputará las elecciones internas del peronismo en las PASO del 13 de agosto.

“Voy a seguir adelante porque estoy convencido de que debe ser el pueblo el que decida quiénes son los mejores representantes para la etapa que se viene”, declaró. Con esas palabras cuestionó la elección de Bahl como candidato de consenso y abrió la puerta para nuevas candidaturas que podrían sumarse a una interna, como la del intendente de Concordia, Enrique Cresto , quien aún no se pronunció.

Piaggio reconoció que no fue consultado por Bordet sobre la decisión que tomó pero sí que fue “avisado”. Reiteró su postura a favor de las PASO, instancia electoral que viene pidiendo desde el año pasado, y dijo que “ya no deberían existir más manejos cerrados, como en otros tiempos en la provincia”. Al anunciar su decisión de competir, se encargó de anticipar que su precandidatura no ponía en riesgo la unidad del peronismo.