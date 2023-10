Aunque el peronismo de Entre Ríos no pudo mantener el gobierno, ya que fue derrotado por Rogelio Frigerio, la actividad política no cesa y este miércoles el candidato de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, recibió al gobernador Gustavo Bordet y al intendente de Paraná, Adán Bahl, para trazar la estrategia en la provincia de cara al ballotage.