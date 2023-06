Enrique Estévez: "Rosario no se gobierna con voluntarismo"

-Se perdió la autoridad. No hay registro de autoridad en la calle, en ningún barrio, a ninguna hora. Ni autoridad municipal, ni provincial ni nacional. Entonces, vivimos en una ciudad en la cual lo que reina es la ley de la selva y la impunidad. Podés hacer básicamente cualquier cosa y no te va a pasar nada.

-¿La responsabilidad no es únicamente del gobierno provincial?

-¿Pero cuál es el problema?

-Rosario es una ciudad muy importante, no se puede gobernar con voluntarismo. Y nosotros necesitamos un intendente menos político y más gestión. Y que reclame, como corresponde, a los responsables provinciales y nacionales de lo que está ocurriendo en Rosario. Y también hay una forma de gobernar que tiene que cambiar. Hoy se gobierna de una manera muy cerrada, no solamente desde el punto de vista político, sino cerrada desde el punto de vista social. En Rosario hay instituciones muy importantes y muy poderosas, pero también hay instituciones que, en cada barrio de la ciudad, todos los días trabajan y abordan situaciones de violencia y sociales muy delicadas. El 80% de los homicidios se dan en 12 barrios de la ciudad. Rosario tiene casi 190 barrios y 12 barrios equivalen más o menos al 10% del territorio de la superficie de Rosario. Cuando vos vas a esos barrios, ves que hay una ausencia total del Estado. El que tiene que convocar a toda la ciudadanía rosarina a pelear por esto es el Intendente. Y esto hoy no está sucediendo.

https://twitter.com/EnriqueeEstevez/status/1668786553106178049 Si el Gobierno Nacional para el fondo del conurbano de Rosario sólo invierte $20 por persona, y no $30 mil como en el gran Buenos Aires, es por una dirigencia clientelar y porteñocéntrica.

Los vamos a dejar atrás. pic.twitter.com/uL2x7qSKlL — Enrique Estévez (@EnriqueeEstevez) June 14, 2023

-Dentro de la interna de Unidos, ¿Javkin y usted compiten por el voto progresista o pueden comer en otras peceras?

-Hoy hay una preocupación que es transversal a todas las ideas que pueda tener cada vecino o vecina. Nosotros necesitamos una Municipalidad que resuelva los problemas, y eso hoy no está ocurriendo. Entonces, lo que el socialismo ofrece es, obviamente desde un lugar de experiencia, pero también aceptando errores, entendiendo que hay que modificar cosas, que hay que apuntar un futuro distinto, ofrece equipos, experiencia, proyectos. Rosario es una de las ciudades más importantes del país, no se gobierna con voluntarismo. Y eso me parece que es una diferencia sustancial entre Enrique Estévez, que es el candidato del Partido Socialista, y Pablo Javkin.

-Si le toca perder en la interna, ¿garantiza su apoyo al ganador?

-Por supuesto que garantizo el apoyo al ganador, sea del frente en el que estamos o sea de otro espacio político. A Rosario no la saca adelante un intendente solo ni un partido político solo, ni siquiera un gobierno municipal solo. A Rosario le saca adelante el poder que tiene la ciudad en sus instituciones y la sociedad civil. Y eso es en lo que nosotros necesitamos enfocarnos. Yo tengo 39 años, soy parte de una nueva generación que se está haciendo cargo no solamente desde el punto de vista de los procesos políticos en la administración pública, sino también del sector privado, de las empresas, también de las instituciones intermedias. Y es una nueva generación que deja a un costado el debate político en determinados temas que se tiene que unir, que tienen que ser lo suficientemente pragmático para dar una solución a los problemas que hoy se está teniendo en la ciudad. No se puede seguir relatando la realidad, no se puede seguir justificando o buscando excusas con lo que pasa echándole la culpa a uno u a otro.

¿Apoyo aunque el ganador sea Javkin?

-Totalmente.

-Hace un tiempo decía que la actual Intendencia no tenía socialismo.

-No nos sentimos parte del gobierno de Pablo Javkin. Eso es una realidad.

Estévez.jpg Estévez asegura que, si le toca perder la interna, apoyará al ganador.

- El socialismo pudo en Rosario, en la categoría intendente, concretar su única candidatura, pero para el Concejo lleva tres candidatos, en Diputados provincial hay dos. ¿Cómo evalúa ese cierre?

-Hoy los partidos políticos tienen una crisis donde hay problemas internos que han llevado a la fragmentación de los partidos, las diferencias y las distintas miradas son bienvenidas, pero eso no quiere decir que los partidos tengan que licuarse, porque justamente sin partidos políticos que funcionen bien no hay democracia, entonces necesitamos ver cómo gestionar esa complejidad. Ahora, desde la mirada del socialismo, las diferencias se abordan con respeto. El socialismo lo que tiene que aportar es una mirada de futuro y una renovación, pero no una renovación en términos generacionales sino una renovación también de propuestas y de método, y eso hace a todo un desafío que tenemos por delante.

-Fallecido Miguel Lifschitz, ¿resultó inevitable blanquear la interna sectorial con Antonio Bonfatti?

-No, Antonio es una persona a la cual respeto muchísimo, es un compañero al cual respeto muchísimo. Hemos trabajado para tener una propuesta de unidad en todas las categorías, no fue posible. Por supuesto que entendemos las distintas miradas, pero es parte de la dinámica política, tiene que ver más con una desinteligencia colectiva.

-¿Por qué el socialismo banca el proyecto presidencial de Juan Schiaretti?

-Por dos motivos. El primero es la urgente necesidad, la imperiosa necesidad de salir de los extremos, de construir una propuesta política que tenga capacidad de diálogo para construir un gobierno de unidad nacional, Y el otro motivo fundamental también es poner al interior del país en agenda. En cualquier rubro del Estado Nacional que vos mires hay una discriminación en el interior. Schiaretti es un gobernador que tiene experiencia, que tiene una gestión para mostrar y que tiene este planteo a nivel nacional.

-Pero, si cerraron con el PRO y la UCR en Santa Fe y en otras provincias el socialismo entró a Juntos por el Cambio, ¿por qué no ingresar a esa coalición?

-Porque la posibilidad de construir una cosa, un espacio más amplio y superador a JxC se intentó, pero efectivamente hubo sectores de adentro de JxC que no lo aceptaron. De la misma forma que no es saludable para el país que todos estemos discutiendo la interna del peronismo, tampoco es saludable para el país que todos estemos discutiendo la interna del PRO.

308.jpg

-¿El socialismo está a favor de la ampliación que Larreta, Schiaretti y Morales están intentando?

-Argentina necesita un espacio que sea superador de la confrontación permanente. Ahora, dentro de esos espacios, tanto del Frente de Todos o ahora Unidos por la Patria, como de JxC, lo que se exacerban son las posiciones de los extremos. Eso no nos parece una propuesta superadora a la realidad del pueblo argentino.