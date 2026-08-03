Nacional
  • Nacional
  • Centro
  • Patagonia
Exclusivo

Encuesta en Córdoba: la imagen de Javier Milei cayó 15 puntos en siete meses y Martín Llaryora le saca ventaja

Aresco registró el deterioro local del respaldo presidencial. El gobernador crece poco, pero sostenido. El extraño rebote tras el mes más crítico para el PJ.

Letra P | Yanina Passero
Por Yanina Passero
Javier Milei y Martín Llaryora en Córdoba

Javier Milei y Martín Llaryora en Córdoba

Pasó el Adornigate, el Mundial de Fútbol, el relanzamiento de la gestión libertaria con el ascenso de Diego Santilli como ministro coordinador, pero esos hechos no fueron suficientes para que Javier Milei detuviera su caída en las encuestas de Córdoba.

Notas Relacionadas
Sergio Massa, Gabriela Estévez y dirigencia de Unión por la Patria en la campaña 2023 en Córdoba.
Fernet con rosca

La última oportunidad del kirchnerismo de Córdoba

Por 
Letra P | Yanina Passero
Yanina Passero

En el monitor mensual que elabora la consultora Aresco, la imagen personal del Presidente exhibe una tendencia descendente sostenida a lo largo de los primeros siete meses del año. Luego de comenzar enero con una valoración positiva del 59,3%, el mandatario perdió casi 15 puntos porcentuales hasta julio, cuando su imagen favorable se ubicó en el 44,4%.

Secuencia de la caída de Javier Milei

El primer descenso se produjo en febrero, con una caída hasta el 54,4%. La baja se profundizó en marzo, cuando la imagen positiva descendió al 48,8%, perforando por primera vez el umbral del 50%. En abril volvió a retroceder hasta el 46,3%.

Mayo representó el único alivio en la tendencia, con una recuperación de 1,1 puntos porcentuales que llevó la imagen positiva al 47,4%. Sin embargo, esa mejora fue transitoria: en junio el indicador regresó al 46,3% y en julio alcanzó su nivel más bajo de la serie, con el 44,4%.

La encuesta de Aresco marca una caída sostenida de Javier Milei en Córdoba

La encuesta de Aresco marca una caída sostenida de Javier Milei en Córdoba

En términos acumulados, la imagen positiva del Presidente cayó 14,9 puntos porcentuales entre enero y julio, lo que representa una reducción cercana al 25% respecto del nivel con el que comenzó el año. El promedio del período fue del 49,6%, que siguen siendo buenos, aunque la trayectoria muestra un deterioro prácticamente continuo, con seis meses de caídas y apenas un breve repunte en mayo.

Los puntos que perdió la imagen positiva se distribuyen entre quienes tienen una valoración regular y quienes expresan una opinión negativa del Presidente. De cara al inicio de agosto, Milei registró una imagen negativa del 35,5% y una imagen regular del 18,3%. En conjunto, más de la mitad de los consultados (53,8%) ya no manifiesta una opinión positiva sobre el mandatario, reflejando un escenario de mayor fragmentación en la percepción pública y un desafío para sostener los niveles de respaldo con los que inició el año.

Cómo le fue a Martín Llaryora

La imagen positiva del gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, mostró una evolución favorable durante los primeros siete meses del año, con una tendencia de crecimiento moderado y niveles de aprobación que se mantuvieron de manera sostenida por encima del 50%.

La serie comienza en enero con una imagen positiva del 49,7%. En febrero registra una leve mejora hasta el 50,5%, mientras que en marzo se produce el salto más significativo del período, al alcanzar el 53,7%. Tras una ligera baja en abril (52,1%), la valoración del mandatario provincial volvió a crecer en mayo, cuando alcanzó el punto más alto de la serie con el 54,2%.

En junio se observó una corrección hasta el 52%, pero en julio la imagen positiva volvió a recuperarse y cerró en 53,3%, revirtiendo gran parte de la caída del mes anterior.

Martín Llaryora y Daniel Passerini en una recorrida por los barrios de la ciudad de Córdoba

Martín Llaryora y Daniel Passerini en una recorrida por los barrios de la ciudad de Córdoba

En términos generales, entre enero y julio la imagen positiva de Llaryora aumentó 3,6 puntos porcentuales, con un promedio del 52,2%. Además, la diferencia entre el valor mínimo (49,7% en enero) y el máximo (54,2% en mayo) fue de apenas 4,5 puntos porcentuales, lo que refleja un nivel de aprobación relativamente estable a lo largo del período.

Uno de los aspectos más llamativos de la serie es el comportamiento de julio. La recuperación de 1,3 puntos porcentuales se produjo en un contexto político y judicial particularmente sensible para la provincia, marcado por la conmoción generada tras el femicidio de Agostina Vega, un caso que derivó en cuestionamientos públicos y expuso vínculos entre sectores de la política y la Justicia. Aun en ese escenario de alta exposición mediática, la imagen positiva del gobernador mostró una recuperación respecto de junio, momento del hecho.

Quién puntea la carrera en Córdoba

Si bien la evolución de la opinión pública responde a múltiples factores y los datos no permiten establecer una relación causal entre ambos fenómenos, el desempeño de julio constituye un dato relevante desde el punto de vista político, ya que contrasta con la expectativa de que un episodio de semejante impacto institucional pudiera traducirse en un mayor costo para la imagen del mandatario provincial.

La comparación de los datos de julio muestra un cambio significativo en la valoración de los dos principales dirigentes con responsabilidad ejecutiva. Mientras el gobernador Llaryora cerró el mes con una imagen positiva del 53,3%, el presidente Milei registró 44,4%, una diferencia de 8,9 puntos porcentuales a favor del mandatario provincial.

Temas
Notas Relacionadas
Facundo Cortés Olmedo busca su silla en la Justicia Federal de Córdoba
Intrigas de Palacio

Justicia Federal de Córdoba en llamas: los desafíos de los nuevos camaristas que asumirán en dos meses

Soledad Mancini y Facundo Cortés Olmedo defenderán sus postulaciones el 18 de agosto en el Senado. Más denuncias complican a Sánchez Torres y Montesi.
Como en el verano, Rodrigo de Loredo reunió en su casa a los referentes de la UCR de Córdoba
La interna boinablanca

De Loredo activó a los intendentes para retener el control de la UCR de Córdoba

El exdiputado convocó a su tropa para cerrar filas rumbo a la puja del 20 de septiembre. Dos cenas, una bajada de línea y una pausa obligada en la campaña.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Toto Caputo, el Messi de la lógica libertaria.
EL FUTURO NO LLEGA

El silogismo de Caputo

Por  Marcelo Falak
Javier Milei y Toto Caputo cortándole las alas al dólar (imagen generada con IA). 
ES LA ECONOMÍA

Qué hace Caputo para que el dólar no vuele en 2027

Por  Esteban Rafele
El gobernador Axel Kicillof envió un mensaje grabado a la militancia que se reunió en Santa Fe.
SEMANA SANTA FE

Kicillof en Santa Fe, ¿era por abajo?

Por  Pablo Fornero
Javier Milei y su equipo: cadena nacional para fortalecer al Banco Central y blindar el modelo.
LA QUINTA PATA

Milei eterno

Por  Marcelo Falak