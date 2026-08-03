Encuesta en Córdoba: la imagen de Javier Milei cayó 15 puntos en siete meses y Martín Llaryora le saca ventaja

Pasó el Adornigate, el Mundial de Fútbol, el relanzamiento de la gestión libertaria con el ascenso de Diego Santilli como ministro coordinador, pero esos hechos no fueron suficientes para que Javier Milei detuviera su caída en las encuestas de Córdoba .

En el monitor mensual que elabora la consultora Aresco , la imagen personal del Presidente exhibe una tendencia descendente sostenida a lo largo de los primeros siete meses del año. Luego de comenzar enero con una valoración positiva del 59,3% , el mandatario perdió casi 15 puntos porcentuales hasta julio, cuando su imagen favorable se ubicó en el 44,4% .

El primer descenso se produjo en febrero, con una caída hasta el 54,4% . La baja se profundizó en marzo, cuando la imagen positiva descendió al 48,8% , perforando por primera vez el umbral del 50%. En abril volvió a retroceder hasta el 46,3% .

Mayo representó el único alivio en la tendencia, con una recuperación de 1,1 puntos porcentuales que llevó la imagen positiva al 47,4% . Sin embargo, esa mejora fue transitoria: en junio el indicador regresó al 46,3% y en julio alcanzó su nivel más bajo de la serie, con el 44,4% .

En términos acumulados, la imagen positiva del Presidente cayó 14,9 puntos porcentuales entre enero y julio, lo que representa una reducción cercana al 25% respecto del nivel con el que comenzó el año. El promedio del período fue del 49,6%, que siguen siendo buenos, aunque la trayectoria muestra un deterioro prácticamente continuo, con seis meses de caídas y apenas un breve repunte en mayo.

Los puntos que perdió la imagen positiva se distribuyen entre quienes tienen una valoración regular y quienes expresan una opinión negativa del Presidente. De cara al inicio de agosto, Milei registró una imagen negativa del 35,5% y una imagen regular del 18,3%. En conjunto, más de la mitad de los consultados (53,8%) ya no manifiesta una opinión positiva sobre el mandatario, reflejando un escenario de mayor fragmentación en la percepción pública y un desafío para sostener los niveles de respaldo con los que inició el año.

Cómo le fue a Martín Llaryora

La imagen positiva del gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, mostró una evolución favorable durante los primeros siete meses del año, con una tendencia de crecimiento moderado y niveles de aprobación que se mantuvieron de manera sostenida por encima del 50%.

La serie comienza en enero con una imagen positiva del 49,7%. En febrero registra una leve mejora hasta el 50,5%, mientras que en marzo se produce el salto más significativo del período, al alcanzar el 53,7%. Tras una ligera baja en abril (52,1%), la valoración del mandatario provincial volvió a crecer en mayo, cuando alcanzó el punto más alto de la serie con el 54,2%.

En junio se observó una corrección hasta el 52%, pero en julio la imagen positiva volvió a recuperarse y cerró en 53,3%, revirtiendo gran parte de la caída del mes anterior.

Martín Llaryora y Daniel Passerini en una recorrida por los barrios de la ciudad de Córdoba

En términos generales, entre enero y julio la imagen positiva de Llaryora aumentó 3,6 puntos porcentuales, con un promedio del 52,2%. Además, la diferencia entre el valor mínimo (49,7% en enero) y el máximo (54,2% en mayo) fue de apenas 4,5 puntos porcentuales, lo que refleja un nivel de aprobación relativamente estable a lo largo del período.

Uno de los aspectos más llamativos de la serie es el comportamiento de julio. La recuperación de 1,3 puntos porcentuales se produjo en un contexto político y judicial particularmente sensible para la provincia, marcado por la conmoción generada tras el femicidio de Agostina Vega, un caso que derivó en cuestionamientos públicos y expuso vínculos entre sectores de la política y la Justicia. Aun en ese escenario de alta exposición mediática, la imagen positiva del gobernador mostró una recuperación respecto de junio, momento del hecho.

Quién puntea la carrera en Córdoba

Si bien la evolución de la opinión pública responde a múltiples factores y los datos no permiten establecer una relación causal entre ambos fenómenos, el desempeño de julio constituye un dato relevante desde el punto de vista político, ya que contrasta con la expectativa de que un episodio de semejante impacto institucional pudiera traducirse en un mayor costo para la imagen del mandatario provincial.

OPERATIVO REELECCIÓN Milei busca recuperar el prime político que alcanzó con la ley Bases.



La reforma del Banco Central será el punto de partida para rearmar alianzas, recuperar la agenda y poner en marcha la campaña 2027.



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La comparación de los datos de julio muestra un cambio significativo en la valoración de los dos principales dirigentes con responsabilidad ejecutiva. Mientras el gobernador Llaryora cerró el mes con una imagen positiva del 53,3%, el presidente Milei registró 44,4%, una diferencia de 8,9 puntos porcentuales a favor del mandatario provincial.