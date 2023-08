Elecciones 2023: qué pasa si no se presenta un presidente de mesa

Como es recurrente, estas las elecciones 2023 resurge la duda, ¿puede una autoridad de mesa ausentarse y evitar cumplir con la función designada por la Cámara Nacional Electoral (CNE)? La respuesta es concreta: la asistencia es obligatoria, por lo que no presentarse está justificado en muy pocos casos y además está penado con de seis meses a dos años de prisión .

Si al inicio de los comicios no se presentan ni la máxima autoridad de la mesa electoral ni su suplente, es falso que tiene que quedarse a cumplir ese rol la primera persona que se presente a votar. No está indicado en la ley. En ese caso, la persona que vaya a votar y se encuentre con la situación descripta no tiene ninguna obligación de aceptar cumplir la función de la autoridad ausente.