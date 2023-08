Elecciones 2023: qué documento es válido para votar en las PASO

Aunque es contraintuitivo presentarse con el DNI tarjeta que tiene la leyenda "No válido para votar" ante la mesa que custodia el cuarto oscuro, la Justicia Nacional Electoral lo autoriza, así que no tiene que haber ningún problema para sufragar con ese tipo de documento.

A lo que sí hay que prestarle atención es a la versión del DNI. "El ejemplar del documento debe ser igual o posterior al que figura en el padrón. No se permitirá el voto de ciudadanos/as cuyo documento corresponde a un ejemplar anterior al que figura en el padrón electoral ni de aquellos/as que presenten el 'DNI en su celular'", sintetiza la Cámara Nacional Electoral .

Aquellas personas que no cuenten con el documento o que tengan solo la constancia del DNI en trámite no podrán votar. Quienes no posean el documento por extravío o robo deberán presentar la denuncia policial ante la Secretaría Electoral del Juzgado Federal de su distrito hasta 60 días después de las elecciones.