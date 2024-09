Guillermo Francos y Toto Caputo se reunirán con los gobernadores dialoguistas por el ajuste que pidió Milei

Live Blog Post

Pullaro, sobre el ajuste que pidió Milei: "Es Nación la que le debe a la provincia"

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, cuestionó el ajuste de 60 mil millones de dólares que le pidió a las provincias el presidente Javier Milei durante la presentación del Presupuesto 2025 y remarcó que "es Nación la que le debe a la provincia". "Santa Fe ya hizo su ajuste e incluso tuvo un pequeño superávit", señaló el mandatario provincial.

"No pretendemos que nos den nada por encima de la ley, pero tampoco nada por debajo de la ley. Más esfuerzo no se puede hacer. No corresponde que nosotros hagamos más esfuerzo porque a Nación no le debemos nada y Nación nos debe mucho a la provincia de Santa Fe", advirtió Pullaro y adelantó que reclamarán ante la Corte Suprema de Justicia.

El gobernador estimó que la deuda previsional es de “alrededor de $700 u 800 mil millones, que se incrementa todos los meses”, a partir de la decisión de dejar de enviar desde Nación las transferencias automáticas para el saldo de las cajas de jubilaciones de trece provincias que no transfirieron sus sistemas, entre ellas Santa Fe.