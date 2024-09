Carlos Bianco le responde a Javier Milei: "En Buenos Aires no vamos a hacer el ajuste que pide"

Embed - VIVO | Conferencia del ministro Carlos Bianco

“El ajuste se ve cotidianamente, cuando la gente no tiene para llegar a fin de mes (...) Ahora quieren que nosotros emulemos esa práctica. Veamos los resultados que tuvieron esas políticas, caída de los ingresos, desfinanciamiento de las universidades, parate de obra pública”, enumeró Bianco y confirmó los pasos a seguir: “No vamos a hacer ese ajuste, no vamos a participar de ese ajuste porque creemos lo contrario. No es una cuestión ideológica, la gente no nos pide que le pongamos un cepo al Estado, la gente no nos pide que hagamos un ajuste, adonde vamos nos piden más medicamentos, más hospitales, más patrulleros, más escuelas y más aulas y eso es más Estado”.