Revés para Alberto Fernández: Casación ratificó a Ercolini como juez de la causa Seguros

Kelly Olmos: "Nunca me hubiera imaginado a Alberto con una actitud violenta"

La ex ministra de Trabajo de Alberto Fernández, Raquel "Kelly" Olmos, compartió que siente "una terrible tristeza" por la denuncia de Fabiola Yañez contra el expresidente y remarcó: "De toda mi experiencia militante con Alberto nunca me lo hubiera imaginado en una actitud violenta porque no tiene esas características".

La exfuncionaria consideró este miércoles que "la denuncia es muy relevante y hay que investigarla" y celebró que con el aumento de la participación de las mujeres en la política se haya logrado "sacar de lo privado los temas de la violencia doméstica".

"No me lo imagino a él en esa conducta porque jamás la tuvo conmigo, ni desde la violencia ni me pidió ninguna cuestión relacionada con un negocio", insistió Olmos en radio Con Vos y aclaró: "Yo no conozco a Fabiola personalmente". Además, la economista aseguró que "estas cosas no afectan a todo el movimiento".