Javier Milei lo hizo: la pobreza creció en tres meses más que en los ocho años de Alberto Fernández y Mauricio Macri

"La inseguridad alimentaria total para áreas urbanas relevadas por la encuesta del ODSA-UCA alcanza al 24,7% de las personas, al 20,8% de los hogares y al 32,2% de los niños, niñas y adolescentes”, se detalla en el informe titulado "Deudas sociales estructurales en la sociedad argentina".

"Nuestra gente está haciendo un esfuerzo muy grande. Nosotros no podemos hacernos los tontos, hay que responder con hechos", dijo el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, frente a Milei en el tedeum del 25 de mayo.

Poco después, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quedó en el centro de todas las miradas por el escándalo de las cinco mil toneladas de alimentos retenidas y un sistema opaco de contratataciones que derivaron en una denuncia por corrupción. El Presidente desplegó un operativo para defender a su funcionaria y amiga: dijo que es "la mejor ministra de la historia", ordenó a su Gabinete salir a respaldarla y mandó a Federico Sturzenegger -ideólogo del DNU y del proyecto de Ley de Bases- a anunciar un nuevo método de compra y almacenamiento de alimentos del que por el momento no se dieron a conocer detalles.

Saltos históricos de la pobreza

Para encontrar un salto del índice de pobreza del tamaño registrado en la era libertaria hay que remontarse a la crisis desatada al final del gobierno de Raúl Alfonsín, con los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y el INDEC. Entre 1989 y 1990, pegó un salto de 18 puntos: pasó de 28,3% a 46,3%.

De acuerdo a esas mismas mediciones oficiales, el mayor aumento de la pobreza en Argentina se dio entre el estallido de 2001 y el año 2002, cuando saltó de 48,6% a 76,6%. Ese pico empezó a descender rápidamente a partir de 2003 hasta llegar a un piso histórico en el año 2013 de 25,3%.

Este número de aumento de pobreza en los primeros tres meses del gobierno de Milei superan con creces la evolución que tuvo el índice si se recorta las gestiones de Macri y de Fernández. Entre 2015 y 2019, bajo la gestión de Cambiemos, la pobreza pasó de 34,5% a 40,8%, un crecimiento de 6,3%. El fundador del PRO había prometido que su gestión debía ser juzgada si había logrado bajar la cantidad de pobres.

En la administración del Frente de Todos, el índice de la UCA pasó del 45% en el primer trimestre de 2020 a 44,7% en el tercer trimestre de 2023.

Devaluación, pandemia y desempleo

Para los especialistas de la UCA, la reconstrucción de la línea histórica muestra que la tendencia de crecimiento de la pobreza por el agotamiento del modelo de posconvertibilidad se consolida a partir de 2017 y luego se acelera con la devaluación de 2018, para subir durante la pandemia de covid-19.

Así lo señala Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social Argentina. "Más allá del pico de pandemia, este crecimiento sostenido de pobreza viene desde 2017 acompañando la inflación y la falta de creación de empleo", explica.

"Lo que explica que no se haya generado hasta ahora un crecimiento explosivo de la pobreza son las políticas de contención", agregó. "Los programas sociales atienden a más del 35% de la población, pero, fundamentalmente, porque no ha estallado el desempleo, que por ahora está subiendo solo uno o dos puntos. Esperemos que no ocurra", cerró Salvia.