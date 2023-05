“Lo digo por (Daniel) Scioli y varios más. Me parece que hay mucho en juego en la Argentina como para diezmar las posibilidades del Frente de Todos en una interna sin sentido”, agregó.

Este lunes, D’Onofrio también había lanzado críticas contra Scioli en otra entrevista en AM750. “Yo quiero ser rey de Francia, pero tengo un problema de domicilio. Su gestión fue la peor que tuvimos los bonaerenses. En realidad, la segunda peor después de la de (María Eugenia) Vidal”, lanzó.

En tanto, el ministro de Transporte relativizó las versiones que indican que Massa podría impusar al gobernador salteño Gustavo Saenz como candidato a presidente si él no compite. “No está en eso. No tiene tiempo. Está viendo cómo resuelve la economía argentina, cómo no caemos en un caos y se mantuvo en pie con laburo y produciendo pese a la inflación”, aseguró.

Massa es el principal impulsor de una candidatura de consenso en el FdT y se autopostula. El presidente Alberto Fernández insiste con dirimir la interna en las PASO y el kirchnerismo empieza a revisar la estrategia de la candidatura única.