Gabriel Katopodis: "No alcanza con el peronismo, hay que ir a buscar los votos que no tenemos"

Bianco pidió una “unidad que no duela”, pero rechazó “un rejunte electoral”

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, pidió una "unidad que no duela", rechazó "un rejunte electoral" y aclaró que el gobernador Axel Kicillof no va a dejar que suceda lo mismo que en el gobierno de Alberto Fernández en el que “había ministros que no respondían al presidente sino a otra referencia externa al Ejecutivo”.

“A diferencia de lo que sucedió en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires viene ganando el peronismo. A (Javier) Milei le ganamos cuatro elecciones: las PASO, las generales, las de gobernador y el balotaje”, remarcó Bianco este domingo en radio FM Milenium.

Consultado sobre el papel que le asigna a Cristina Fernández de Kirchner en una nueva oferta electoral del peronismo, antes del último discurso de la expresidenta, afirmó que la construcción que buscan “es con todos los que quieran venir a formar este frente que tiene dos objetivos: apoyar al gobierno de la provincia de Buenos Aires y al gobernador Kicillof, e impedir que ingrese a la provincia de Buenos Aires la motosierra”.