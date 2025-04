Economía dilata la discusión por las represas con Weretilneck y Figueroa y los empuja a la judicialización

Hermética fue la posición de la Nación y los mandatarios, que solo se dedicaron a viralizar un mensaje que sumó incógnita. “La negociación en Buenos Aires entre los gobernadores, Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck, y miembros del ejecutivo nacional, se encuentra en un cuarto intermedio, y hasta que no esté resuelta esta instancia de la negociación no se van a informar novedades”. Ese fue el texto que circuló en los grupos de whatsapp de la Patagonia, en un aviso de la pelea que todavía no fue resuelta.