Decretazo: la Justicia avaló a la CGT y declaró inconstitucional la reforma laboral

El cántico más oído fue "la patria no se vende". (Foto: Télam)

La Justicia declaró la " invalidez constitucional del Título IV (artículos 53 al 97) el DNU 70/2023, por ser contrario al art. 99, inc. 3°, de la Constitución Nacional". Este inciso dispone: "El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo".

Solamente "circunstancias excepcionales" que hicieran "imposible seguir los trámites ordinarios previstos" para la sanción de leyes permitirían que el Presidente dicte decretos de necesidad y urgencia siempre y cuando "no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos".

Los jueces Manuel Diez Selva, Héctor Guisado y Mario Fera explicaron en el fallo por qué la medida no cumple con los conceptos de "necesidad" y "urgencia", no se "observan verificadas" las circunstancias excepcionales que menciona la Constitución y señalan la ausencia de "exigencias materiales y formales que constituyen una limitación y no una ampliación de la práctica seguida en el país".