Larreta: "Nos animamos a transformar la Ciudad, ahora vamos a transformar el país"

Live Blog Post

"El cambio no es gritar"

Después de cuestionar a la administración nacional, el jefe de Gobierno porteño retomó su discurso antigrieta y habló de "transformaciones". "El cambio no es gritar. No es buscar problemas ni culpables. El cambio es buscar soluciones y trabajar todos juntos, sin parar, para llevarlas adelante. En una Argentina tan dividida, esto puede sonar a una utopía. Pero se puede, sé que se puede. En la Ciudad también al principio nos dijeron que no íbamos a poder, que era imposible, que íbamos a fracasar. Y lo logramos. Nos animamos a transformar la Ciudad y ahora nos vamos a animar a transformar el país", resaltó.