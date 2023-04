https://twitter.com/Radio10/status/1650466219382784000 #AUDIO | “La unidad se va a dar después de las PASO”, @danielscioli habló con @pabloladaga en #MañanaSylvestre



https://t.co/jTx5V0JOa1



Suscribite a nuestro canal en Youtube pic.twitter.com/kSxDV2BKtT — Radio 10 - AM 710 (@Radio10) April 24, 2023

"Hay un nuevo contexto geopolítico, nuevos problemas en Argentina, mucho enojo y angustia. Me enfoco en cosas concretas y lo demuestro día a día en Brasil. La gente quiere certidumbre y confianza. Yo sé lo que hay que hacer y tengo la experiencia, la sensatez, la moderación y la capacidad de hablar con todos los sectores", expresó y sostuvo que su "mejor campaña es la gestión: resolver problemas".

"Hace 20 años me conoce (la vicepresidenta) Cristina (Fernández de Kirchner) y me pusieron a prueba en los momentos más difíciles. ¿Cuándo no demostré un compromiso?", añadió.

Al ser consultado sobre la interna dentro del FdT, el funcionario insistió en que no ve a un "adversario en ningún compañero ni compañera" de la coalición y que el día después de un eventual triunfo electoral se necesita "a todos integrados y comprometidos en esta gran agenda de desarrollo argentino, con la capacidad de hacer acuerdos con otros sectores importantes".