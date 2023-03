Críticas del PRO y la UCR tras la suspensión de la Asamblea Legislativa

Munición de similar calibre detonó en Twitter otro de los pretendientes amarillos para la gobernación, el exministro de Seguridad provincial Cristian Ritondo: "Ni 6 horas duró el relato", apuntó para acompañar con un video donde el Presidente ponderaba el plano energético del país.

También Joaquín de la Torre, uno de los halcones que Patricia Bullrich sondea en la provincia de Buenos Aires, disparó: "No hay luz, los precios no tienen techo, no hay ni plata para los matafuegos en las escuelas. El fin del Kirchnerismo deja un país destruido. La bomba ya explotó y vamos a reconstruir todo con una sola herramienta: nuestro esfuerzo".

https://twitter.com/cristianritondo/status/1631037059275137026 Ni 6 horas duró el relato. pic.twitter.com/YGmbp27uRZ — Cristian Ritondo (@cristianritondo) March 1, 2023

En tanto, la exgobernadora María Eugenia Vidal tampoco quiso quedarse afuera del pelotón de críticos opositores: "Sin plan económico, sin seguridad y sin luz. Argentina 2023".

Cumbre expres

Algunos de los legisladores más representativos de Juntos mantuvieron una reunión de urgencia en el despacho del presidente del bloque opositor en Diputados, Maximiliano Abad, para analizar una postura conjunta ante el apagón que afectó a buena parte del país y por el cual fue suspendida la Asamblea Legislativa.

Según pudo saber Letra P, además de Abad participaron el vicepresidente de la Cámara, Adrián Urreli; el vicepresidente de la bancada amarilla, Alex Campbell; el diputado Martiniano Molina y el jefe del bloque en el Senado, Christian Gribaudo.

Analizaron la posibilidad de confeccionar un crítico comunicado, aunque hasta el cierre de esta nota no habían difundido nada y prefirieron hacer menciones individuales a través de las redes sociales.

¿Intencional?

En medio de la proliferación de críticas desde JxC, en el Gobierno hicieron una presentación ante la Justicia para que investigue la intencionalidad de los incendios que provocaron el apagón.

El ministro de Economía, Sergio Massa, hizo esa solicitud ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, a quien le requirió que disponga las medidas necesarias "a fin de investigar, perseguir y, en su caso, detener a los responsables de los gravísimos hechos ocurridos y que podrían encuadrar en el delito de incendios y estragos".