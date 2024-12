Cristina Fernández de Kirchner vs. Axel Kicillof: cero diálogo

Desde que estalló la guerra, cuando el gobernador no respaldó a CFK en la pelea con el gobernador riojano Ricardo Quintela por la conducción del Partido Justicialista (PJ), no se abrió ninguna instancia de diálogo entre ambos.

En el entorno del mandatario de Buenos Aires aseguraron a Letra P que la comunicación está cortada por “desinterés” de ella. “La falta de diálogo con Cristina es una decisión de ella, que no tiene interés en que se produzca. Por más que nosotros queramos dialogar no hay disposición”, dijo la fuente. En el Instituto Patria, donde la jefa del PJ tiene su comando de operaciones, prefieren no contestar a las consultas de este medio.