Cristina Fernández de Kichner lo hizo: con Javier Milei en silencio, el gabinete reaccionó a coro

"Cada uno de los funcionarios que salieron a hablar lo hizo por motus propio, no hubo ningún tipo de orden al respecto", aclaró a Letra P una fuente al tanto de la agenda del jefe de Estado.

Con esta declaración en off the record, la Casa Rosada no sólo desestimó cualquier tipo de bajada de línea política para defender al oficialismo de las críticas de la expresidenta, sino también que intentó quitarle protagonismo al texto con que ella decidió reaparecer y que tomó rápidamente relevancia en el debate público por sus menciones sobre la "tercera crisis de deuda", el "ajuste feroz" y el "caos planificado".