Corrientes: Patricia Bullrich, del megaoperativo en cadena nacional a despegarse de Gustavo Valdés

"Hay secreto de sumario. Más allá de lo que digan los diarios, yo no voy a decir nada”. Patricia Bullrich cerró el lunes el grifo de información en la causa sobre la desaparición de Loan Peña . La ministra de Seguridad no volvió a hablar. Escudada en la espera de las novedades judiciales, aprovechó para tomar distancia del gobernador Gustavo Valdés .

Ante el fiscal, la mujer dijo que el niño había sido víctima de un accidente en el campo de su abuela, en 9 de Julio. La versión es mucho más conveniente para el poder político de la provincia que señala que en el distrito que gobierna el radicalismo desde 1999 operarían redes de trata de personas. No tardaron en llegar acusaciones contra el gobernador por su intromisión en el trámite de la causa judicial.

Una relación quebrada

Aunque Valdés fue hasta hace poco uno de sus principales aliados políticos, Bullrich deja trascender en privado que no tiene la mejor opinión sobre los manejos institucionales de la provincia. Acusa al gobernador de haber pensado que podía resolver la situación “desde su despacho”, mientras se perdía tiempo valioso de investigación, de haber reaccionado tarde y de ensuciar el trámite de la investigación.

Ahora es tarde. Loan desapareció hace 20 días y no hay ningún indicio certero sobre su paradero. La causa pasó de manos de la justicia provincial a la federal cuando ya “quemaba” por la presión de los medios nacionales, aunque sin pruebas concretas sobre la existencia de un delito que ameritara el pase.

La policía local, sospechada a partir de la detención del comisario Walter Maciel, tuvo intervención en los primeros pasos de la investigación, que resultan ser clave. “Y hubo que empezar todo desde cero”, dicen funcionarios cercanos a la ministra. Bullrich aspira a que los detenidos Daniel “Fierrito” Ramírez, María Victoria Caillava y Mónica Carmen Millapi, alojados en cárceles federales en Resistencia y Salta, respectivamente, se quiebren y aporten algún testimonio valioso en la causa.

La titular de la cartera de Seguridad estuvo dos veces en Corrientes. La primera fue el 25 de junio, cuando Loan llevaba 12 días desaparecido. La causa recién pasaba de la órbita de la Justicia provincial a la federal. Bullrich fue recibida por Valdés y después se reunió con los ministros de Seguridad, Buenaventura Duarte, y de Justicia, Juan José López Desimoni.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/gustavovaldesok/status/1805738336772047311&partner=&hide_thread=false Agradezco la presencia de la ministra @PatoBullrich y de todos los integrantes de las fuerzas de seguridad nacionales que llegaron a #Corrientes para avanzar en la investigación y ayudarnos a encontrar a Loan. Desde el Gobierno de la provincia, seguimos trabajando conjuntamente… — Gustavo Valdés (@gustavovaldesok) June 25, 2024

La ministra no tuvo oportunidad de hablar con los agentes de las fuerzas federales apostados en la provincia en privado. Los ministros de Valdés no se le despegaron ni un minuto. A Bullrich no le gustó. Después del pase de la causa a la Justicia federal, envió efectivos desde Buenos Aires. Ahora le responden directamente.

Al día siguiente del primer viaje, Bullrich se reunió con Javier Milei para darle un informe pormenorizado de la situación. Subieron una foto juntos a redes sociales en la que se los ve mirando un mapa. El Presidente no hizo ningún comentario.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/1806042759658442791&partner=&hide_thread=false Me reuní con el Presidente @JMilei para brindarle un estado de situación detallado sobre el trabajo que estamos llevando adelante en la búsqueda de Loan. Durante la reunión, expuse todas las acciones que hemos tomado hasta el momento, destacando el esfuerzo incansable de nuestro… pic.twitter.com/gw2cfw7r65 — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 26, 2024

La segunda visita de la funcionaria libertaria fue el último domingo. Bullrich aterrizó en Goya molesta por la revelación de Valdés. El gobernador la recibió en el aeropuerto. Tuvieron una charla breve. La ministra salió después rumbo a Nueve de Julio, donde encabezó un megaoperativo de rastrillaje en el cementerio ubicado en la casa de la abuela de Loan.

El enorme despliegue que tuvo la presencia de Bullrich en el lugar generó la expectativa de que se había reservado un anuncio clave para la causa. Sin embargo, una vez finalizada la recorrida, Bullrich tuvo que admitir: “En este momento, no tenemos datos de Loan”.

Ante la consulta sobre el rol de Valdés, respondió con una evasiva. “Esto está sucediendo en Corrientes, Valdés es el gobernador y hay que entender el rol de un gobernador que está desesperado. Así que yo no voy a hacer ningún juicio de valor ni voy a ponderar lo que hizo”, dijo. No respondió sobre la relación de Valdés con el abogado Codazzi y dio por terminada su intervención. Volvió a Buenos Aires sin respuestas para el Presidente, ya inquieto por la situación.

El respaldo de Javier Milei

Esa misma noche Milei habló por primera vez a la desaparición de Loan. Respaldó a Bullrich y confirmó, sin vueltas, los roces con la provincia. "Brindó asistencia hasta donde la dejaron. No es que permitieron que las fuerzas federales participaran activamente del proceso. Aun así, en ningún momento se les quitó el hombro", dijo. Sin novedades, no volvió a referirse al tema. Tampoco se comunicó con Valdés ni con la familia del pequeño.

Al día siguiente, Bullrich dijo en Santa Fe que no hablaría más de la causa, que está bajo secreto de sumario. Mientras, Bullrich sigue al detalle las novedades del expediente y espera resultados concretos en la investigación. Ahora, a la distancia.