Con Mar del Plata no alcanza, sin Mar del Plata no se puede: la cuenta de JxC en la Quinta

La sección costera bonaerense tiene 27 distritos, 11 gobernados por Unión por la Patria (UP) y 16 por JxC. En cuanto al primer objetivo planteado por el espacio, en La Feliz se pondrá la mayor parte de los recursos para conseguir la reelección del intendente Guillermo Montenegro. Para ello, deberá superar a Fernanda Raverta, precandidata de UP que va por la revancha -tras la derrota en 2019- y que, con la alianza sellada con el ex intendente Gustavo Pulti, se anima a la posibilidad de arrebatarle el municipio al PRO. Como contó Letra P, las últimas mediciones dan alrededor de 35 o 36 por ciento para cada lado de la grieta, de modo que nadie se anima a hacer un pronóstico para el 10 de diciembre. Antes, este domingo 13, -casi- todo el aparato de JxC apostará a un triunfo en la ciudad cabecera de la sección.