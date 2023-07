Cobrar y esfumarse: el próspero negocio de las pymes electorales en Buenos Aires

No tienen ideología política ni plataforma ni locales partidarios ni militantes. No se conocen sus programas de gobierno, no están en redes sociales y no les interesa hacer campaña por sus postulantes, a quienes nadie les conoce ni siquiera la cara. Son las "pymes electorales", sellos de goma partidarios que cumplen las formalidades exigidas a los frentes electorales pero vaciadas de cualquier contenido. Marcas electorales vacías, una industria que prolifera en el universo de la provincia de Buenos Aires alimentada por los fondos que el Estado les garantiza para la campaña y las boletas, cientos de millones de pesos que se mueven con con destino incierto.