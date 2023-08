Bariloche: el espacio libertario se ilusiona con el efecto Milei, pero sufre la interna

En Primero Río Negro, el partido creado por el intendente de Campo Grande, Ariel Rivero , que promueve al científico, productor y empresario Facundo Blanco Villalba a la intendencia barilochense, es donde más esperan ese voto victorioso. “Bariloche en su mayoría votó un cambio, una renovación y lo nuevo. Rechazó a lo viejo. El mensaje fue claro: no quiere más lo mismo de siempre, porque no resuelve nada. Acá esa rebeldía sólo la representamos nosotros”, afirmó Blanco Villalba a Letra P .

Luego del recuento inicial, el joven candidato tuvo una comunicación con el líder libertario, de la que no trascendió nada. Incluso el propio barilochense no dio pistas de lo acordado. En su entorno descuentan el apoyo de Milei antes de las elecciones locales.

“Bariloche fue un claro ejemplo del país, mostró un descontento de la sociedad hacia todos los candidatos, las propuestas y la falta de credibilidad. La gente no cree en el político, es tiempo de un recambio generacional”, analizó Lihue con Letra P.

“Acá hay que escuchar y construir. Somos conscientes de este descontento y podemos volver a generar credibilidad. Sin ninguna duda podemos captar ese descontento”, agregó.

El joven abogado consideró que “la ciudad fue siempre gobernada por gente con experiencia política. ¿Cómo está la ciudad hoy? Caída, abandonada, sin futuro. Estamos a la altura para cambiar eso”.

La guerra del ser libertario

Apenas se aquietaron las aguas del estallido Milei, en Bariloche el grupo de Blanco Villalba y Rivero sufrió un insólito ataque público de tres personas que los negaban como “libertarios” e intentaban prohibirles usar la iconografía y léxicos de esta corriente.

La lista se identifica claramente con La Libertad Avanza con la figura del león estampada en el mapa de Río Negro, en negro y amarillo. No pudo contar con el logo completo -al igual que Rivero en las provinciales de abril- debido a que Primero Río Negro es un partido provincial.

Aunque claramente Rivero fue el candidato a gobernador de Milei y el emprendedor barilochense su punta de lanza en la cordillera.

Al mando de Sandra Galván, novena candidata a concejal de la lista del edil y candidato a intendente Pablo Chamatrópulos (Sumamos por Bariloche), el grupo agresor irrumpió a los gritos en la inauguración del local libertario disputándole la propiedad intelectual de la campaña y “notificando” (no judicialmente) la prohibición.

Luego de neutralizarlos y superada la tensión, Blanco Villegas bramó sin eufemismos. “Esta candidata a concejal de otro partido que se dice libertaria, vino con cámaras a hacernos un escrache porque tienen miedo, son personas de la casta política que viven de distintos estados desde hace 20 años”, expresó en el acto.

“Saben que se les acaba el curro. La discusión no es quién es más libertario, sino contra la casta. No me interesa que me putee la política, sé que estoy en el camino correcto”, agregó, con el respaldo de Rivero a su lado.

En el rincón opuesto, Chamatrópulos evitó sostener el pugilato y expresó confianza en recibir los votos de Milei.

“Contamos con muchos candidatos libertarios en nuestro espacio e incluso tenemos un acuerdo formal con el partido FE. Nuestra propuesta de ‘hagamos lo que nadie hizo’ es un mazazo al statu quo. Desde ese lugar tenemos mucha expectativa”, dijo “Chama” a Letra P.

"En Bariloche, Milei no es candidato”

El batacazo de Milei dejó sin aliento a los demás partidos, que sólo atinaron a expresar preocupación por el fuerte mensaje de las urnas.

Apenas Ramón Chiocconi, peronista de Nos une Río Negro, consideró que la buena elección de Unión por la Patria en Bariloche, de la que se considera primer beneficiario: Sergio Massa con el 15,8% de los votos salió segundo detrás de Milei, que lo duplicó con el 30,4%, pero el oficialismo llegó casi a un empate con la suma de Juan Grabois, que obtuvo el 13,2%.

También peronista es Andrea Galaverna, cabeza de la lista de Incluyendo Bariloche. Destacó el voto “reactivo” de Milei, pero evaluó que “acá siempre se vota de una manera para las provinciales, de otra para las nacionales y de otra en las locales”.

“No creo que el voto de las PASO tenga un efecto arrastre de ningún tipo en las municipales”, dijo a Letra P.

En el equipo de la candidata a intendenta de Bariloche y gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, coincidieron en relativizar la influencia en la elección local. “No pasa inadvertido para nadie el mensaje, es muy fuerte para todos, pero no vemos que vaya a favorecer a nadie. Votaron a Milei, como no lo hicieron antes con sus candidatos en distintas provincias, y en Bariloche Milei no es candidato”, evaluó uno de los principales colaboradores de la gobernadora.

“La candidatura de Arabela es muy sólida, ella camina los barrios como lo hizo siempre desde hace más de una década y se reconoce con los vecinos. Ella y su gente siempre estuvieron y ofrecen una garantía de protección ante el duro contexto nacional”, agregó.

La propia Carreras expresó antes que nada su alarma por la situación del país tras las elecciones, en su rol de administradora de la provincia, y anunció respeto por el fenómeno de las urnas. “La necesidad de cambio está en Bariloche, los vecinos tienen sus razones para expresar descontento”, sostuvo.