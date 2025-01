Baja de retenciones: un cebo para alentar la liquidación de exportaciones sin soltar el dólar

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1882520538356359393&partner=&hide_thread=false El Gobierno anunció que bajará temporalmente las retenciones al campo pic.twitter.com/LqBgqnWXij — LETRA P (@Letra_P) January 23, 2025

"Hay una situación particular en el campo producto de la sequía y la baja del precio de los commodities, por lo que van a bajar temporariamente las retenciones a los principales cultivos", dijo Caputo. "No podemos hacerlo de manera permanente porque no hay recursos", aclaró, aunque ratificó la voluntad oficial de avanzar en ese sentido.