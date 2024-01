WhatsApp Image 2024-01-08 at 10.31.00 (1).jpeg

“Vamos a representar en la audiencia a los más de 17 millones de bonaerenses”, dijo y agregó: “La presencia en esta audiencia pública es una marca muy clara de cómo vamos a cuidar y con qué responsabilidad vamos a responder al mandato que nos dieron las urnas en la provincia de Buenos Aires”.

Finalmente, el ministro aseguró que no están para “ponerle el palo en la rueda a nadie”, pero que quieren que “el gobierno nacional escuche, que entienda que este no es el camino, que esta película ya la vimos, que sabemos qué le pasa a una pyme o a un comerciante cuando cae el consumo, le aumenta la luz, el gas, el agua… quiebran y eso es lo que necesitamos que no ocurra, eso ya salió mal, este no es el único camino”, cerró.