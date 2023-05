Aníbal Fernández pidió una candidatura "de consenso" del FdT

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández , se mostró a favor de que el Frente de Todos (FdT) logre "una candidatura de consenso" camino a las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). No obstante, asumió, que de no ser así, la definición será en esa instancia.

"Yo sigo pensando lo mismo, que la PASO es lo que dice la ley que hay que hacer y es algo que no se puede sortear; ahora, si se está buscando una alternativa común y la encuentran, yo sería el tipo más feliz del mundo", sostuvo en declaraciones Radio Perfil.

"Pero si eso no es posible -sostuvo- habrá que recurrir a las PASO, que es una ley que no tiene otra solución que no sea participar y competir", reiteró y señaló que, más allá de su expresión de deseo, "cualquiera puede competir".