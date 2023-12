El ministro del Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque , apuntó contra el presidente saliente Alberto Fernández por las declaraciones en las que cuestionó cómo se mide la pobreza, criticó la forma de hacer política de Cristina Fernández de Kirchner y minimizó la posibilidad de que Axel Kicillof lidere el peronismo. " Me dio un poco de pena ", reconoció el funcionario bonaerense.

"Preferiría no enredarme porque cuando tuve que plantear las cosas lo hice, cuando tenían un sentido práctico, ya carecen de sentido. Le tenemos que ofrecer un panorama para adelante a nuestro pueblo, a la militancia ", definió el ministro en El Destape Radio e insistió: "Esto ya es algo del pasado, no es ajeno a los análisis, pero cuando tuve que hablar lo hice".

Incluso cuando le consultaron qué pensaba sobre lo que el ex jefe de Gabinete había dicho sobre la vicepresidenta, Larroque admitió: " No le presté mucha atención, te soy sincero . Venimos de una experiencia frustrante, dolorosa, hasta te diría traumática. Ya está, ya está".

D'Onofrio no le perdonó el festejo en la Quinta de Olivos durante la cuarentena por la pandemia, Gray le pidió que renuncie al Partido Justicialista junto a Máximo Kirchner y Grabois le exigió al presidente y a toda la fuerza pedir disculpas por los resultados de la gestión.

"Los argentinos tuvimos varias desgracias en los últimos cuatro años: la pandemia, la guerra, la sequía y un presidente como Alberto Fernández que no estuvo a la altura del desafío", apuntó el ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires y defendió al ministro de Economía saliente: "Hay que ser muy desagradecido para no reconocer que Sergio Massa puso cabeza y corazón para sacar adelante a una Argentina que no supiste manejar".