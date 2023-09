Alfredo Cornejo, gobernador electo de Mendoza.

MENDOZA (Enviado) Sin reelección en el distrito, el gobernador electo, Alfredo Cornejo, se convirtió en el primer exmandatario mendocino desde el retorno de la democracia en conseguir un segundo mandato. Y no sólo eso: su victoria en las elecciones del domingo le permitirá a la UCR mantenerse 12 años en el poder e igualar el récord desde los 90' ostenta el PJ. El senador habló con Letra P en la residencia oficial, ubicada en el departamento de Luján de Cuyo, de sus expectativas de cara al 22-0, el factor Javier Milei, y los objetivos de Juntos por el Cambio (JxC) bajo el liderazgo de Patricia Bullrich. Cornejo la tiene clara: no quiere ni imaginar un ballotage que no incluya a la exministra, al punto de sentenciar que "elegir entre Sergio Massa y Milei es como elegir entre Frankenstein y Drácula"

- Logró un hito con su victoria el domingo contra un rival como lo fue Omar de Marchi que lo acusó públicamente de tener un ejercicio autoritario del poder...

- El poder en Mendoza está bastante acotado, porque hay un expreso equilibrio de poder. Yo he sido electo nuevamente, no reelecto por una Constitución que impide perpetuarse en el cargo y que data de 1916. Lo que ocurre es que yo ejerzo la autoridad, que debe hacerse en la Argentina y en la provincia. El autoritarismo es ejercicio de la autoridad no sujeto a leyes.

- ¿Cómo explica que en una provincia en donde se hace un culto a la alternancia del poder consigue un segundo mandato y que la UCR pueda llegar a estar doce años en el poder?

-Hay un deterioro social muy fuerte en la Argentina y Mendoza no es la excepción. Hay una bronca acumulada en la sociedad por los temas económicos. El metro cuadrado de las personas es demoledor con inflación alta, con devaluación de tu moneda y demás. Es demoledor. No hay espacio para amor y sentimientos de afecto por un dirigente político. La sociedad en este contexto busca a una persona probada en el ejercicio de la autoridad y la administración que otra cosa.

- ¿Es decir que hay un temor a lo desconocido y eso potencia a los candidatos con experiencia en el cargo? - Exacto y es paradójico porque a nivel nacional quizás esa persona busca exactamente lo contrario (en referencia a Milei). Creo que la vara de Mendoza es más alta que la de la Nación. Ya hay un sistema institucional funcionando sin torpezas. La provincia es una casita bonita, digna, humilde, pero en un barrio que está feo. También a medida que se baja en los cuerpos de la boleta el voto se vuelve más conservador. - Ayer pidió el voto para Bullrich en octubre después de que las PASO nacionales demostraron que los resultados provinciales no se trasladan. ¿Cree que ahora puede ser distinto con este impulso con esta victoria? - No sólo por mi apoyo. Yo creo que hay una conjunción de que hay mayor tolerancia para ideas liberales, no es que los argentinos se hayan vuelto liberales. Es mejor un cambio seguro con diez gobernadores detrás que un salto al vacío para probar, a ver si esto, que es la hipótesis de Milei. Esa línea es la que quiero fortalecer. Percibo que hasta en los votos de Milei hay una parte a la que le da miedo el salto al vacío. - ¿Hasta qué punto se desdibujó la identidad de Juntos por el Cambio? - El paso por el Gobierno, si no se resuelven los problemas de la gente, te desgasta. Milei va a tener el mismo escenario, sobre todo si en un año no logra aumentar el salario real, que es el poder de compra de la sociedad. Porque no tiene a figuras que lo sostenga en el territorio. En 2015 nosotros (por Cambiemos) teníamos cinco gobernadores, 70 diputados y 18 senadores, algo que La Libertad Avanza no tendrá ni siquiera. Lo que sí sucedió es que nos desgastamos como coalición de partidos porque crecimos mucho y nos integramos aún más en estos ocho años. - En un ballotage, ¿Milei o Massa? - Nunca me ha gustado elegir entre Frankenstein y Drácula. Yo prefiero esperar el realismo de qué es lo que dan las elecciones. - ¿Cómo ve un hipotético gobierno de Milei? - Por ahora no quiero imaginármelo. Creo que en cualquier escenario, inclusive el de una victoria de Patricia, que es el que anhelo, los gobernadores tienen que hacer valer su federalismo no en forma radial. Cada uno saque su tajada personal, como fue hasta ahora, sino en forma de proyecto. Hay varias provincias argentinas que necesitan que, por su morfología económica y por sus sectores económicos, el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur -¿Juntos por el Cambio puede romperse si no se llega a la segunda vuelta? - Sería un error que se rompa, un retroceso en la Argentina porque dejaría como oposición al kirchnerismo, lo que no es saludable. Nuestro objetivo tiene que se representar al centro. Cuando, populismo mediante, los países se van hacia los extremos se regresa al centro.

