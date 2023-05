"No le entreguemos el poder a los que redujeron el 13% a los jubilados, no le entreguemos el poder a los que manejaron el Pami cuando Favaloro se suicidó. Dejemos de pelearnos entre nosotros porque somos lo mismo, somos hijos de Perón y Evita, sabemos de qué lado pararnos", señaló, primero en alusión a las figuras presidenciables del PRO, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich , y, luego, a la dirigencia del espacio al que él mismo pertenece.

"Si la coyuntura no me acompañó, dejé las bases sentadas para que eso se pueda hacer. Las maldiciones que me mandaron, como la herencia de Mauricio Macri, la pandemia, una guerra, la sequía... Más cosas no me pueden pasar. Ahora debemos ver como encaramos el futuro, un futuro muy promisorio", manifestó.

La actividad se llevó a cabo en la Cooperativa de Trabajo Cotramel, exmetalúrgica Canale, con la presencia de representantes del sector de todo el país. De la celebración, denominada "Futuro con inteligencia común: Trabajadores y Estado para Recuperar Argentina", participaron también la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz; el secretario de Economía Social, Emilio Pérsico, y el director nacional de Empresas Recuperadas dependiente de esa cartera, Eduardo Murúa.