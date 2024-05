Para Jorge Ferraresi, Cristina Fernández de Kirchner ya no conduce al peronismo

Para Jorge Ferraresi, CFK ya no conduce al peronismo

Invitado por el intendente Juan José Mussi (Berazategui) a debatir sobre la reorganización del peronismo , el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi , marcó un límite al poder de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner al asegurar que “es una líder natural”, pero que el peronismo “necesita alguien que conduzca al movimiento”. Traducido: CFK ya no conduce.

Las declaraciones del jefe comunal, uno de los más fervientes opositores a Máximo Kirchner y su organización, La Cámpora, llegan a horas de otra reaparición de Cristina, quien este martes inaugurará el Salón de las Mujeres del Bicentenario en el Instituto Patria, think tank cristinista del que Ferraresi pegó el portazo a inicios de este año .

“Fuimos perdiendo valores o trastocándolos, donde tener historia con coherencia no tiene valor, ganar elecciones no tiene valor, construir un conductor que nos permita ganar una elección y que sea el jefe político, tampoco”, afirmó.

“En 2013 nos corrieron uno y no pasó nada; en 2015, la mitad; en 2017 y 2019, las tres cuartas partes y a partir de 2021 nosotros ni participamos. Es maravilloso, porque no participamos pero somos los que ponemos los votos, la culpa la tenemos nosotros por no haber construido algo distinto. La cantidad de derrotas nos obliga (a hacerlo)... si el proceso electoral que viene es igual a los anteriores, en 2025 es la última vez y desaparecemos”, se descargó y recordó que el peronismo perdió seis de las últimas ocho elecciones.

En esa línea insistió con que las diferencias deben dirimirse en una interna. “Vamos a generar las herramientas que tengamos que generar para competir en 2025. Viene el tiempo en el que esto se dirime en las urnas, los que reclaman unidad la quieren teniendo la lapicera. Si yo tengo la lapicera la unidad es fácil”, desafió -aunque sin nombrarlos- a Kirchner y la expresidenta.