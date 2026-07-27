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OPINIÓN

La trampa de la reacción

Por qué, en la conversación digital, responder una provocación muchas veces es la forma más eficaz de mantenerla viva.

Letra P | Javier Pianta
Por Javier Pianta - Docente y consultor.
La trampa de la reacción.

La trampa de la reacción.

Hay una idea instalada que conviene revisar. Creemos que responder una provocación es una forma de combatirla. Que señalar una mentira ayuda a frenarla. Que compartir una publicación para denunciarla reduce su impacto. Que exigir una disculpa limita el daño.

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Sebastián Iñurrieta

Sin embargo, en la lógica de las plataformas digitales, muchas veces ocurre exactamente lo contrario.

Cada comentario indignado, cada captura compartida, cada publicación que busca "poner en evidencia" un contenido ofensivo también representa una señal de actividad para los algoritmos. Y los algoritmos no distinguen entre apoyo y rechazo. Registran atención. Registran permanencia. Registran interacción. En otras palabras, registran relevancia.

La transformación de la conversación pública

Esa es, probablemente, una de las transformaciones más profundas de la conversación pública contemporánea: ya no alcanza con preguntarse quién dijo algo, sino también quién contribuyó a que millones de personas terminaran viéndolo.

Durante años entendimos la comunicación como un proceso relativamente lineal. Alguien emitía un mensaje, una audiencia lo recibía y luego decidía si aceptarlo o rechazarlo. Hoy esa lógica quedó atrás. En el ecosistema digital, la circulación del contenido depende menos de la adhesión que de la capacidad de generar reacciones.

Por eso el llamado rage bait no necesita convencer. Ni siquiera necesita resultar creíble. Muchas veces le alcanza con ser imposible de ignorar. Una exageración evidente. Una burla identitaria. Una afirmación ofensiva. Una escena recortada. El objetivo no siempre es cambiar una opinión. A veces basta con activar una respuesta.

Y ahí comienza el verdadero ciclo.

Alguien publica una provocación. Miles de personas responden para corregirla, repudiarla o denunciarla. Los medios recogen el episodio. Los streamers reaccionan. Aparecen capturas, compilados, pedidos de disculpas, listas de cancelación. El protagonista responde. Esa respuesta genera nuevos contenidos. Y la conversación vuelve a empezar. Lo que parecía una sanción termina siendo una nueva etapa de distribución.

El fenómeno no es nuevo, pero sí cada vez más visible. En PDM observamos que muchas controversias ya no crecen gracias a quienes las impulsan originalmente, sino gracias a quienes intentan detenerlas. La intención puede ser legítima. El resultado, muchas veces, produce el efecto inverso.

Esto obliga a revisar otra creencia instalada: la idea de que toda respuesta pública constituye una intervención útil.

No responder también es una decisión comunicacional.

¿Qué pasa si no respondemos?

No porque toda provocación deba ignorarse. Hay discursos que requieren una respuesta institucional, judicial, política o social. El problema aparece cuando la reacción se convierte en un reflejo automático. Cuando la necesidad de expresar indignación termina fortaleciendo precisamente aquello que se pretende cuestionar.

Las plataformas están diseñadas para premiar la interacción, no la calidad del debate. La economía digital no remunera los mejores argumentos; remunera la atención sostenida. Y pocas emociones producen tanta actividad como la bronca.

Por eso la indignación dejó de ser únicamente una reacción emocional para convertirse también en un recurso de distribución.

La cancelación ofrece un ejemplo particularmente interesante. Su objetivo suele ser reducir la visibilidad de una persona o de un contenido. Sin embargo, en numerosas ocasiones consigue exactamente lo contrario: recupera publicaciones que ya habían desaparecido del radar, multiplica capturas, genera nuevas notas periodísticas, obliga a producir explicaciones y prolonga durante días conversaciones que probablemente habrían terminado mucho antes.

No significa que toda cancelación fracase. Significa que su impacto no puede medirse únicamente por la intención de quienes participan de ella. También debe analizarse a la luz del funcionamiento de las plataformas que amplifican esa conversación.

Las consecuencias exceden el universo digital

Cómo se construye la agenda pública

En política, esta lógica modifica la manera en que se construye la agenda pública. La provocación desplaza debates complejos, obliga a los adversarios a discutir en el terreno elegido por otro, fortalece identidades enfrentadas y simplifica conflictos que requieren matices. La conversación deja de organizarse alrededor de los problemas más importantes y comienza a hacerlo alrededor de los contenidos más difíciles de ignorar.

Quizás la pregunta más incómoda sea también la más necesaria.

Cada vez que reaccionamos ante un contenido diseñado para indignarnos, ¿estamos reduciendo su impacto o estamos extendiendo su vida útil?

No existe una respuesta única. Pero sí una certeza: en un entorno donde la atención es el principal activo, reaccionar nunca es un acto neutral.

Durante mucho tiempo nos preguntamos cómo detener la desinformación, la provocación o el discurso extremo. Tal vez haya llegado el momento de formular otra pregunta.

No qué tan grave es una provocación.

Sino cuánto estamos colaborando, muchas veces sin advertirlo, para que siga ocupando el centro de la conversación.

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