¿El fin de las encuestas?

Cada año electoral las encuestas se ven sometidas a un test de confianza, en particular a lo que acertar el resultado de las elecciones se refiere. Desde hace un tiempo hay buenos y malos momentos, aunque generalmente queda flotando en el aire la idea de que las “encuestas se equivocaron”, aunque acierten el orden de los candidatos, no lo hacen en las diferencias y cantidades de votos y porcentajes.

La metodología de las encuestas tal y como hoy la conocemos, fue el resultado de una evolución teórica y práctica. En primer lugar, existieron prácticas sin demasiado fundamento científico, como el procesar cupones que se adherían a revistas (como Readers Digest) o a productos (como los de la empresa Eastman Kodak). No es sino hasta 1935, que una histórica empresa, que aún hoy persiste crea un instituto para estudiar la opinión pública, ese año Gallup crea British Institute of Public Opinion. Luego le seguirán, en 1937 la American Association for Public Opinion Research y su revista Public Opinion Quaterly, y en Europa en 1938 se crea el Institute Francaise de l´Opinion Publique con su revista Sondage. Finalmente, su madurez se alcanza con la creación en 1946 Asociación Estadounidense de Estudio de la Opinión Pública (AAPOR) y en 1947 su par europea. Hasta aquí se fueron perfeccionando las metodologías y los fundamentos estadísticos que convirtieron a la opinión pública en un conjunto de opiniones y comportamientos susceptibles de ser medidos. Pero son las elecciones en EEUU de 1952 entre Eisenhower vs. Stevenson que se utilizan las encuestas para proyectar resultados electorales, o el comportamiento político de los votantes.