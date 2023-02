Con banca de Larreta, un deshilachado JxC presentó su oferta electoral en Salta

SALTA (Corresponsalía Norte Grande) La alianza Juntos por el Cambio de Salta que amagaba hasta unas semanas con aglutinar a toda la oposición y poner en jaque el intento reeleccionista del gobernador Gustavo Sáenz no existe más. Naufragaron todos los intentos para reunir a las partes y esto le allanó el camino al actual mandatario provincial, cercano al ministro de Economía, Sergio Massa, para que se imponga sin sustos en las elecciones provinciales del próximo 14 de mayo.

Las dos últimas semanas mostraron la verdadera radiografía del estado de situación de la oposición, en la recta final para inscribir las alianzas y luego las listas de candidatos, cuyas fechas vencen los días 15 y 25 de marzo. La primera señal fue cuando los diputados nacionales Carlos Zapata, de Ahora Patria (el partido del sojero y ex parlamentario nacional Alfredo Olmedo); Emiliano Astrada, que llegó al Congreso por el Frente para la Victoria; y Felipe Biella, de la fuerza Salta Independiente (SI), presentaron en sociedad el Frente Avancemos (FA) para mayo. No hablaron hasta el momento de candidaturas.

"Hemos dejado de lado las diferencias en función de las necesidades de Salta. El estado de la provincia amerita que la política sea responsable y que nos hagamos cargo de la situación. Y ante este escenario, hemos dejado de lado las apetencias personales", expresó Zapata en la presentación del espacio. Se sabe, sin embargo, que las negociaciones en la endeble mesa provincial de JxC estaban empantanadas debido a que Olmedo se acercó al libertario Javier Milei -ya hubo reuniones en Buenos Aires- y es posible que lo acompañe en las elecciones nacionales de octubre porque el sojero de derecha pretende volver al Congreso de la Nación.

La respuesta no se hizo esperar y esta semana el presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) salteña, el empresario vitivinícola y diputado nacional Miguel Nanni, junto aInés Liendo, del PRO, presentaron de manera oficial a JxC ante la sociedad salteña. Aunque no se dijo, en ambos espacios se descuenta que los dos integrarán la fórmula para gobernador y vice. Al día siguiente fue entrevistado el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien se refirió a ambos dirigentes, lo cual fue leído en clave de respaldo entre la militancia. "En la última elección, quien encabezó lista fue Inés, alguien joven con actitud, garra y seriedad, estudia mucho los problemas de la provincia. Y tenemos un acuerdo con el radicalismo, con Miguel, a quien lo valoro y lo respeto muchísimo. Ya demostraron mucha responsabilidad y madurez, en la última elección tuvieron un muy buen resultado, confío en ellos", expresó.

De la conferencia de prensa de Nanni y Liendo participaron parlamentarios nacionales y locales, más concejales de varios municipios. Sin embargo, a gran parte de los presentes le quedó la sensación de que con esta fuerza sería poco menos que una utopía amenazar, siquiera, el poder del oficialismo. Más cuando desde el propio radicalismo cuestionaron la posible fórmula. Al día siguiente se reunió el Comité Capital boina blanca, que preside Rubén "Chato" Correa, que manifestó el desacuerdo y se adelantó que no convalidarán la postulación de Nanni y tampoco se sumarán a JxC si no hay elecciones internas para elegir a los candidatos, algo que parece imposible a menos de 100 días de las elecciones. Correa, fan del diputado nacional y neurocientífico Facundo Manes, se hizo conocido hace unos meses cuando, en lo más caliente de una convención partidaria, hizo explosivas declaraciones que quedaron registradas en un video. "Salga lo que salga, nosotros vamos a apoyar, vamos a militar, vamos a seguir empujando, porque estamos absolutamente seguros de que Juntos por el Cambio se puede ir a la puta madre que lo parió, pero el radicalismo, no", manifestó.

Luego de la reunión boina blanca de la capital salteña, Correa, también Secretario de Extensión Universitaria y docente de la Universidad Nacional de Salta (UNA), señaló en su cuenta de Twitter que "el radicalismo de la Capital va a tomar las decisiones de manera orgánica".