Quintela cargó contra la Corte y la UCR, pero se topó con la réplica radical

En medio de la pelea entre el Gobierno y el Poder Judicial, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, denunció al asesor de la Corte Suprema Silvio Robles y al ministro de Seguridad porteño en licencia, Marcelo D’Alessandro, y aseguró que no acatará ninguna disposición del máximo tribunal. En el revoleo de acusaciones, consideró a la Unión Cívica Radical (UCR) como "una prostituta barata del PRO" por su rol en este conflicto. Las autoridades nacionales del partido centenario le respondieron con contundencia.

"Defiendo los intereses de mi provincia y tengo mi concepto acerca de los integrantes de la Corte: no me merecen el menor de los respetos, por lo tanto yo tampoco les voy a hacer caso ni acatar un fallo de ellos. Si quieren venir a buscarnos, que nos vengan a buscar, no me interesa lo que ellos digan”, lanzó Quintela en diálogo con AM 530, en términos similares a los que días atrás había utilizado otro de los gobernadores oficialistas que empujan la cruzada contra el máximo tribunal, el santiagueño Gerardo Zamora.

“El radicalismo, que es un partido centenario, que sufrió persecuciones, golpes de estado, cárcel y demás, también tiene que reflexionar, volver al origen de sus principios y valores”, introdujo luego el riojano antes de soltar la bomba: "Hay un profundo debate dentro de ellos, que no puede seguir así, que no pueden defender lo indefendible. El radicalismo no puede seguir siendo una prostituta barata del PRO”, sostuvo.

Frente a los dichos del mandatario, una de las 11 autoridades provinciales que firmaron el pedido de juicio político a los integrantes de la Corte impulsado por el presidente Alberto Fernández, la UCR manifestó su repudio a esas "expresiones indignas e impropias para un gobernador", así como al "insulto machista" que utilizó.

"Su reacción nace en la ignorancia y los prejuicios a los cuales los argentinos ya les dijimos nunca más", le contestaron a través de una publicación de Twitter, en la cual le pidieron que "respete a la UCR por su trayectoria y su aporte a la consolidación de la democracia a lo largo de toda su existencia". Además, le reclamaron que "la única y actual preocupación de su fuerza política (el peronismo) es una delirante agenda judicial para lograr la impunidad de las bandas que a su amparo, degradaron la democracia y deshonran la política". ⁣

El nuevo capítulo en la discusión entre el oficialismo y la oposición por los fondos de coparticipación -que tiene en el centro de la escena a Ciudad de Buenos Aires y a la dirigencia del PRO- se abrió a partir de la presentación judicial que Quintela llevó adelante este jueves contra Robles y D’Alessandro, a quienes denunció "por ser responsables de los delitos de tráfico de influencias y violación de los deberes como funcionarios públicos".

"Los hechos son de público conocimiento y están referidos a la difusión de mensajes de texto que corresponderían a una conversación llevada a cabo vía telefónica entre los denunciados, cuyo contenido configura conductas prohibidas a su condición de funcionarios públicos", especificó en sus redes sociales, donde también denunció que la "connivencia" entre Juntos por el Cambio y el máximo tribunal "quedó al descubierto" y es "inadmisible en el marco de un Estado de Derecho".

En esa línea, señaló que "estos mensajes difundidos evidencian los supuestos vínculos que el ministro porteño mantuvo con Silvio Robles, Director General de la vocalía del Ministro (Horacio) Rosatti, quien oficia en la práctica como su vocero y persona de su máxima confianza desde hace años".

"La connivencia entre ambos quedó al descubierto en los chats publicados, demuestran que las resoluciones judiciales y pronunciamientos del Ministro Horacio Rosatti (presidente de la Corte Suprema de Justicia), a través de Robles, desarrollaron operaciones políticas ejecutadas a través de fallos judiciales arbitrarios", resaltó.⁣