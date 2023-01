Para Cerruti, los chats de D'Alessandro son "parte de la interna" de JxC

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, aseguró que la difusión de los chats que involucran al ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D'Alessandro, quien pidió una licencia en su cargo, son "parte de la interna" de Juntos por el Cambio (JxC) y negó que el Gobierno tenga algún tipo de relación con esa filtración o que avale cualquier tipo de acceso ilegal a conversaciones privadas.

desPertar Un análisis útil para enfrentar

una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

desPertar Un análisis útil para enfrentar una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

La funcionaria se refirió a un artículo del diario La Nación donde el autor define al mandatario como "un malabarista de la ilegalidad" y luego le sugiere que ponga "a disposición del público el contenido de su teléfono" en medio del conflicto entre el Poder Ejecutivo, la Corte Suprema y la Ciudad de Buenos Aires.

"En esa nota, (Carlos) Pagni dice párrafos más abajo que todo indica que esos chat tiene que ver con una guerra interna entre la gente de (Gerardo) Milman y la gente de D' Alessandro y con una guerra interna entre los equipos de seguridad de Cambiemos, ni el Presidente ni el Gobierno tiene que ver con la filtración de esos chat, deberán peguntárselo entre ellos por qué se están tirando con chats por la cabeza", explicó este jueves durante la conferencia de prensa que ofrece todos los jueves desde la Casa Rosada.

También podés leer Pese al blindaje de Larreta, brotan los secretos mal escondidos de D'Alessandro

En ese sentido, la funcionaria aseguró que "este gobierno terminó con los sótanos de la democracia" y que "no espía ni persigue a los opositores" como, según señaló, ocurrió durante la administración de Mauricio Macri.

"Lo que pasa es que cuando uno hace eso como mecanismo desde el Estado, después quedan los locos sueltos. El problema que tiene le macrismo es que inventó este monstruo y ahora lo está usando para jugar su interna. El Gobierno defiende la privacidad de todos los ciudadanos, el Presidente no tiene ningún problema en que se vea su teléfono porque no ha cometido ningún ilícito y no tiene ninguna denuncia por temas de corrupción", enfatizó.