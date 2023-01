Pobreza franciscana: el Círculo Rojo ata la suba del dólar blue a la inflación

En el día del primer reproche papal al rumbo histórico de la economía, el Círculo Rojo alertó que la volatilidad del dólar blue, ante el nuevo despertar de la brecha entre el oficial y los financieros responden a la carrera por la cobertura inflacionaria que generó la economía local y, al mismo tiempo, confirmó que las remarcaciones en los precios de los productos no regulados por los acuerdos oficiales mantienen su ritmo, a pesar de los intentos de Sergio Massa de controlar el mercado. Para completar el mapa, las pymes, que operan tanto en el mercado formal como en el informal, admitieron que retocaron los precios de los productos que se venden en comercios de cercanía y que opera en efectivo debido a la suba de costos que generó la devaluación del dólar marginal y que ya impactó en la economía en negro.

De sostenerse alto el IPC, el proyecto Massa Presidente o, su variante oficialista para que el Frente de Todos retenga el poder en las elecciones de octubre próximo, se pondrán en jaque. Los cuestionamientos del Papa Francisco por los niveles de pobreza e inflación desnudaron los temores del quinto piso del Palacio de Hacienda, en donde pusieron todas las fichas en controlar los índices inflacionarios antes del lanzamiento de las candidaturas dentro del FdT. "La pobreza (en la Argentina) está en un 52%, ¿Qué pasó? mala administración, malas políticas", sentenció el Sumo Pontífice durante una entrevista que ofreció a la agencia The Associated Press, y enfatizó: "Argentina, en este momento, y no hago política, leo los datos, tiene un nivel de inflación impresionante".

El dueño de una empresa de consumo masivo, consultado por Letra P, afirmó que "el encarecimiento del dólar es un signo de que la inflación va a seguir siendo alta y que va a licuar el valor del peso". Según el asiduo participante de las reuniones del Círculo Rojo, la pérdida de valor del peso es una muestra de que la suba del blue "es más una consecuencia que la causa". Sin precisar en números, el establishment ya dio por enterrado al sueño del jefe del Palacio de Hacienda de domar la inflación durante el primer trimestre, porque cree que la presión de los costos empresarios no permitirá sostener los precios que están afuera del programa de acuerdos e, incluso, pronostica nuevos conflictos por el abastecimiento.

Mientras negocia con el secretario de Comercio, Matías Tombolini, la renovación de Precios Justos, el empresariado busca equilibrar las "pérdidas del congelamiento" de las góndolas de supermercados con remarcaciones en donde el gobierno ni los camioneros pueden alcanzar con controles. Esa estrategia, más el permiso del aumento del 4% mensual permitido para los productos no regulados por el plan antiinflacionario se mantendrán como modelo de negocios, en el medio de la crisis. "En una economía inflacionaria, es necesario adaptarse a los medios existentes para poder sostener la rentabilidad, el empleo y la producción", sostuvo un fabricante de alimentos.

Las pymes productoras son las que se adaptaron más rápidamente a pisar las dos veredas: la formal y la informal. Un empresario le confirmó a este portal que "la economía de la calle se maneja en efectivo", con el objetivo de bajar costos y poder hacerles frente a los problemas que generó el 40% de empleo no registrado y su consecuente impacto en los comercios. "La gente mide los precios al dólar blue, que es al único al que puede acceder. Entonces, cuando aumenta, inevitablemente todos debemos remarcar para poder sostener la capacidad de compra. En una economía en negro tan grande, lo único que funciona es mantener la liquidez para no perder terreno", admitió el dueño de una fábrica de productos de primera necesidad.

Esa confesión de partes dejó claro que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero será mayor al esperado por el equipo económico, pero otra relevación es que existe una inflación paralela que se rige con reglas de informalidad y en donde la inestabilidad del dólar blue seguirá ejerciendo presión alcista. "El gran problema de la pobreza es en ese segmento, en donde las personas no tienen acceso cotidiano a los supermercados o a los mayoristas para poder encontrar los precios regulados. Sumado a que el desabastecimiento de los programas de acuerdos es alto, porque se hace difícil sostener precios congelados, mientras que los costos suben de manera constante", aclaró - consultado por este portal- un empresario industrial, asociado a una de las entidades territoriales que integra la Unión Industrial Argentina (UIA), que conduce Daniel Funes de Rioja.

Este miércoles, el dólar informal alcanzó un nuevo récord nominal de 384 pesos para la punta vendedora, después de saltar 5 pesos en la jornada anterior, lo que ubicó a la brecha con el tipo de cambio oficial mayorista en el 106,4%, su mayor nivel en una semana y, en lo que va del año, acumula un alza de 37 pesos.