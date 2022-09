Sin CFK ni JxC, el Senado repudió el atentado contra la vicepresidenta

En ausencia de Juntos por el Cambio (JxC), el Senado aprobó por unanimidad el proyecto de declaración en repudio al atentado que sufrió la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ocurrido la jueves de la semana pasada en inmediaciones de su casa de Recoleta. La bancada opositora se excusó de participar argumentando el "uso político" de la convocatoria, decisión que fue cuestionada por el oficialismo.

desPertar Un análisis útil para enfrentar

una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

desPertar Un análisis útil para enfrentar una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

"Debemos expresarnos institucionalmente porque una cosa es un comunicado escrito en la emergencia y otra es sentarnos en este recinto y expresarnos. La idea era esa: que la oposición hoy esté acá y de su punto de vista. No se a qué le temen", expresó el legislador el jefe de bloque del Frente de Todos en el la Cámara alta, José Mayans.

Conducida por la presidenta provisional del cuerpo, Claudia Ledesma, el oficialismo sesionó este jueves para darle curso a una propuesta realizada por la senadora Nora Giménez (FdT-Salta) y otro para poner de manifiesto la preocupación por el hecho de la senadora aliada al oficialismo, Clara Vega (Hay futuro Argentina-La Rioja).

"Era necesario hacer un repudio colectivo de todo este Senado. Porque toda esta casa fue atacada, no Cristina Fernandez de Kirchner, es la institucionalidad del país la que fue atacada y que, gracias a dios, ese tiro no llegó a destino", sostuvo Vega.

En el encuentro se le dio el visto bueno a un texto en el que el pleno de la Cámara expresó "su más enérgico repudio al intento de magnicidio" y manifiesta "su absoluta solidaridad con la señora Vicepresidenta y su familia".

También podés leer Repudio mínimo indispensable: la sesión especial desnudó nuevas grietas en JxC

"Este cuerpo también exige el pronto y completo esclarecimiento y la condena de los responsables de este hecho lamentable que empaña la vida en democracia" y "exhorta a toda la dirigencia y a la población a buscar los caminos que conduzcan a la paz social", agrega el escrito.

La sesión especial fue propuesta por el interbloque del Frente de Todos, cuyos integrantes consideraron "un gran error" la decisión de no participar anunciada por sus pares de la coalición opositora Juntos por el Cambio. La iniciativa del FdT fue formalizada este miércoles y lleva la firma de la presidenta provisional del Senado.

También podés leer El Congreso, entre el espanto y la vigilia en Recoleta

Una vez que se oficializó la convocatoria, desde JxC difundieron un comunicado en el que anunciaron que no asistirían a la sesión porque, dijeron, "no avalan el uso político-partidario del Congreso".



El FdT buscó durante el fin de semana avanzar con el tema para el martes, pero pospuso la idea un par de días para dar tiempo a que los senadores que no están en Buenos Aires viajen desde sus provincias.

La decisión que venía gestándose se abordó durante una reunión del interbloque oficialista que se llevó a cabo en la tarde del lunes.

Pero la convocatoria fue rechazada por la coalición opositora, desde donde acusaron al FdT de buscar "politizar el hecho e intentar responsabilizar a la Justicia, los medios y la oposición como instigadores", al tiempo que llamaron a "evitar mayores niveles de confrontación y crispación social, con miras a favorecer la paz social".

El jueves, el FdT y JxC emitieron una declaración conjunto en la que los bloques e interbloques expresaron "su enérgico repudio al intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ocurrido esta noche en las puertas de su domicilio".