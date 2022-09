Duhalde llamó a la unidad y pidió un plebiscito "sobre temas de la democracia"

El expresidente Eduardo Duhalde llamó a la "unidad nacional" tras el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y sugirió "consultar al pueblo sobre distintos temas básicos para la democracia", entre ellos, la necesidad de hacer elecciones cada dos años.

"¿Por que no podemos consultar a la gente?, ¿la gente quiere votar cada dos años? Termina una elección y estamos peleándonos por lo que viene... preguntemos en un gran plebiscito para ver qué es lo que realmente quiere y así dejar de lado la pelea. Vengo convocando desde hace varios años a la unidad nacional e insisto ante los hechos violentos y los conflictos permanentes que vivimos como país", sostuvo durante una conferencia de prensa que ofreció en la sede del Movimiento Productivo Argentino (MPA)

En esa línea, el el exmandatario indicó que la sociedad "está instalada en el pasado" y consideró que "para los argentinos no ha llegado el siglo XXI".

"Todo es pelea. Pero no sólo en la política, sino la pelea en todo. ¿Por qué nos pasa esto a los argentinos? Estamos ante una disyuntiva: nos seguimos peleando o entramos con mucha fuerza, con mucho coraje al futuro, que ya llegó en el mundo", planteó el ex gobernador bonaerense y señaló que "la enorme mayoría de los argentinos no quiere más peleas".

Ante este análisis, Duhalde evaluó que "la crisis tiene un componente político que es esencial", con lo cual convocó a los distintos actores de la vida política y social argentina para "hacer una propuesta: como ya lo hicieron Uruguay y Chile, consultar al pueblo sobre distintos temas básicos para la democracia".

El ex presidente hizo así referencia al referéndum sobre la Ley de Urgente Consideración (LUC) que se celebró en Uruguay en marzo, así como el reciente plebiscito realizado en Chile para poner en discusión una reforma de la Constitución.