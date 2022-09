Ritondo absorbe radicales para alimentar su cruzada bonaerense

LA PLATA (Corresponsalía Buenos Aires) Para alimentar su precandidatura a gobernador de Buenos Aires, Cristian Ritondo viene sembrando en distritos del interior echando mano a dirigencia de diversas extracciones. Más allá del conurbano, el armado amarillo está lejos del poderío que ostenta su socio radical y, en numerosos puntos, las estructuras locales del partido fundado por Mauricio Macri se orientan al larretismo que tiene a Diego Santilli como precandidato. En ese eescenario, el otrora ministro de Seguridad de María Eugenia Vidal apunta a boinablancas para ganar volumen.

desPertar Un análisis útil para enfrentar

una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

desPertar Un análisis útil para enfrentar una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

Ese maridaje con el ritondismo exhibe en algunas comunas referencias con ADN radical pero que abandonaron el partido centenario hace años, otros supieron conducir el comité local y están quienes siguen con los pies en el plato rojiblanco con arengas de fórmula mixta a escala provincial y nacional, al tiempo que prometen dar pelea interna en las elecciones partidarias del 13 de noviembre.

Un caso paradigmático se registra en Bahía Blanca, donde Ritondo estará inaugurando el local partidario de su espacio con su referente para la intendencia Emiliano Álvarez Porte, exsecretario de Seguridad del municipio comandado por Héctor Gay (PRO) y dirigente radical que fue reelecto en 2021 al frente del comité bahiense. Sin embargo, al no alcanzar el porcentaje establecido para asumir efectivamente el segundo mandato, fue reemplazado en el cargo por quien lo secundaba en la lista, Silvina Cabirón. En medio de un mar de internas en el radicalismo local, Álvarez Porte fue despegándose de la cotidiana del partido y orientó su juego hacia Ritondo, con quien había estrechado lazos desde los tiempos en que uno estaba a cargo de la Seguridad provincial y el otro, de la municipal. La inauguración del local bahiense estaba prevista para el último viernes, pero el intento de asesinato a CFK suspendió la actividad hasta nuevo aviso.

Ritondo junto a su delfín en Bahía, el expresidente de la UCR local, Emiliano Álvarez Porte.

Con Gay alineado al santillismo, Ritondo encontró en el exjefe de la UCR bahiense su anclaje, no solo para armar en ese distrito de la Sexta, sino también como referente seccional. Álvarez Porte ya está lanzado a la carrera municipal y, sin renegar de su identidad radical, clama por fórmula mixta a nivel provincial.

Al subrayar que “la afiliación partidaria no puede ser un obstáculo para semejante desafío” de poner “la provincia en marcha”, Álvarez Porte sostuvo a Letra P que Ritondo “es el mejor candidato”. Así, dijo que la estrategia de ir con fórmula única en 2015 “fue acertada” y que fue “un error” en las PASO presidenciales de aquel año no combinar las fórmulas, ya que “terminó gobernando solo el PRO. Esto debería revisarse y los candidatos, discutir ideas, no el predominio de un partido sobre los otros de la coalición”. Bajo esa perspectiva, observó que en la mayoría de los distritos de la Sexta el armado ritondista ya tiene representación, “con la vocación de competir en las PASO si es necesario, pero con la convicción de que la unidad de Juntos está por encima de cualquier proyecto personal”.

El extitular del comité bahiense tiene entre sus filas a la concejala Gisela Caputo, la cual, en el marco de los cruces internos por la decisión de Facundo Manes de no acompañar el pedido de juicio político al Presidente, salió al cruce del neurólogo en redes. En incursiones seccionales, Álvarez Porte y Caputo visitaron recientemente a Juan Nosetti, intendente vecinalista de Salliqueló que enfila su fichaje a JxC vía Ritondo.

También en Bragado el exministro de Vidal alista referencias de extracción radical, como el extitular del comité local, Fernando Neri.

Voces del espacio aseguran que el actual jefe del interbloque de JxC en Diputados tiene diez candidatos a intendente definidos en la Sexta. Como fuere, en esa jurisdicción también asoma como abanderado ritondista Victorio Dupuy, otro radical, candidato a intendente de JxC en 2019 en ese distrito, donde en las últimas PASO Carolina Bertazzo presentó una lista pura UCR pegada a la boleta de Manes. A contrapelo, el armado integrado por Dupuy (donde conviven amarillos, radicales y lilitos) se impuso con nómina variopinta, anexada tanto a la opción de Santilli como a la de Manes.

Hoy, ese bloque acapara el pleno de los concejales opositores. En abril, esa flota participó de la apertura del local que comandó Ritondo. En el ala radical de Dupuy afirman que para el 13N presentarán lista propia para competir por la conducción radical en ese distrito, hoy en manos del sector de Bertazzo, que en 2021 jugó con el possismo. Los desafiantes hablan de un comité local cerrado, a la vez que deslizan malestar con la conducción bonaerense por “no hacerse cargo de lo que pasa en Monte Hermoso”. Bajo ese cielo, arengan las alquimias entre amarillos y radicales en la provincia y la esfera nacional.

En la Cuarta sección, el exministro de Seguridad también explora a dirigencia de matriz radical. En Bragado, es el caso del expresidente de la UCR local Fernando Neri, quien dejó el partido centenario para irse a Acción para el Desarrollo, espacio vecinalista liderado por el matrimonio conformado por Marcelo Elias y Marita Gelitti, que en la última elección jugó para Santilli dentro de la interna de Juntos. Sin demasiado protagonismo en esa estructura, voces de la arena política del distrito advertían cierto arrepentimiento de Neri por haber abandonado el barco radical. Sin embargo, apareció Ritondo en el horizonte y ahora se posiciona como su emisario en terreno bragadense.

En Arrecifes, en tanto, figura como estandarte ritondista el concejal Fernando Bouvier, el cual se posiciona como el candidato a la intendencia por esa línea, luego de unas legislativas de 2021 en las que estuvo cerca de dar el batacazo frente a la nómina bendecida por el intendente radical Javier Olaeta. De extracción radical, Bouvier llegó a la política de la mano del exintendente UCR Gustavo Picoy, con quien compartió en principio un espacio vecinalista para luego recalar en el PRO y enfrentar abiertamente al armado radical del actual jefe comunal.