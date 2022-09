Nueva detenida, datos que inquietan y otro secreto de sumario

LA PLATA (Corresponsalía Buenos Aires) El análisis de la información hallada en el teléfono celular de Brenda Uliarte, detenida por el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner, arrojó datos nuevos que apuntan a la existencia de otro plan para atacar a la vicepresidenta. Por ese motivo, la jueza María Eugenia Capuchetti volvió a dictar el secreto de sumario en la investigación, en la que se preparan la ampliación de la indagatoria y los posteriores procesamientos para ella y su novio Fernando Sabag Montiel, autor material del ataque. En la últimas horas, detuvieron a una amiga de la acusada.

La información extraída del teléfono celular de Uliarte permitió a los investigadores detectar que la pareja acusada había intentado asesinar a la expresidenta en otra oportunidad. Los mensajes dan cuenta de un intento de asesinato el 27 de agosto, durante la noche en la que la vicepresidenta le habló a la militancia apostada en la zona de las calles Juncal y Uruguay.

"No, no es que se dé cuenta, el tema es que hay una cámara de C5N y hay poca gente. La gente se está yendo y el momento era ese, ahora ya es tarde, o sea, son las 12 y ella salió a esa hora. El escenario era con ella porque la habrán seguido", dice uno de los mensajes que recibió Uliarte de parte de Sabag Montiel.

"¿Entendés? Después vamos a ver en la tele a qué pasó porque cuando ella se metió, la siguieron y ahí tendría que haber sido", sostiene otro mensaje detectado por la Justicia.

En otra comunicación, Sabag Montiel le dice a Uliarte: "No, ya se me metió adentro y el escenario, el anfiteatro lo sacaron. Le toqué la espalda a (el gobernador bonaerense) Axel Kicillof y se metió en un Toyota Etios, eh, y se fue, un quilombo. Ella está arriba pero no creo que salga, así que ya fue, dejá, voy para allá, quédate ahí. No traigas nada".

La información coincide con la de un video publicado la semana pasada por el canal de noticias C5N donde se ve que el 27 de agosto Sabag Montiel estaba camuflado entre la militancia como si fuera un vendedor de copos de nieve azucarada y logró acercarse a metros del gobernador bonaerense.

A partir de la nueva información incorporada al expediente, la jueza volvió a imponer el secreto de sumario en la causa por el intento de magnicidio contra Fernández de Kirchner, luego de que se incorporara al expediente como prueba clave el contenido del celular de la joven detenida. No se descarta la concreción de nuevas medidas de prueba, como más allanamientos y otras detenciones.

"El teléfono de ella es muy contundente", afirmó a Télam una fuente de la investigación que, sin revelar detalles, aseguró que confirma su participación en el intento de asesinar a la expresidenta, a la vez que aseguró que se trata de un material que la coloca como participante activa de distintos grupos de haters (odiadores).

Además, el diario Página/12 reveló que en el celular Xioami Note 9 de Uliarte se encontraron frases como "tenemos que generar hechos, no protestas" y "basta de andar puteando, hay que tirar molotov en la Rosada".

Otro hecho que despertó el interés de los investigadores fue la participación activa de Uliarte en grupos de Telegram con ideas radicalizadas y, por supuesto, al margen de la ley.

Los investigadores siguen sumando datos al expediente en el que la jueza ya trabaja en el dictamen para dictar el procesamiento con prisión preventiva de la pareja detenida. Pero ante la aparición de nuevas evidencias, cambiaron los planes. Se ampliarán las indagatorias a las personas acusadas a quienes les exhibirán las nuevas evidencias para que las defensas hagan sus decargos. Determinar los roles de cada uno de los imputados es uno de los objetivos a cumplir la jueza y el fiscal Carlos Rívolo.

En tanto, este martes fue detenida una tercera sospechosa que será indagada en las próximas horas. Se trata de una amiga de Uliarte. La detención de la joven de apellido Díaz se concretó a partir de las nuevas evidencias obtenidas del celular de la vendedora de copos de azúcar. "Le daba consejos de cómo ocultarse de la Justicia para que no la atrapen, eso surge del análisis de los mensajes del celular de Brenda", señalaron fuentes del caso.

Se cree que la nueva detenida participó de la planificación y ejecución del atentado. Es una de las personas que se comunicó con Brena con "contenidos fuertes" después del atentado fallido a la vicepresidenta. "El celular de Brenda se convirió en una caja de pruebas" explicaron fuentes de la investigación desde donde sospechan que "hay una organización detrás de esto y sus ramificaciones sin impensadas".

Se sospecha que los detenidos intentaron atacar a CFK el sábado 27 de agosto

El viernes, la Justicia recibió un primer informe de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado Poder Judicial de la Nación (Dajudeco) sobre las llamadas entrantes y salientes de los teléfono de la pareja detenida. De esos informes se reforzó la hipótesis que señala que el día del atentado Sabag Montiel llevaba un teléfono que no sería su "línea principal", idea que se robusteció luego de que en el segundo allanamiento a su casa encontraran material descartable y carcasas de teléfonos celulares, además de un disco rígido.

Otro de los interrogantes que apareció en la investigación tiene que ver con la "carpeta segura" que Uliarte tenía en su celular. Según puso saber Letra P, ese archivo encriptado fue abierto y detectaron registros de llamadas de la aplicación Whatsapp y de línea de la imputada.

En segundo plano está, por ahora, la línea investigativa que conduce al "entorno de contención" de la pareja: allí aparecerían los vendedores de copos de azúcar que se mostraron en televisión con Uliarte antes de que fuera detenida. Como ya se informó allí aparecen, bajo sospecha, Gabriel Nicolás Carrizo, el referente de "los copitos", quien registraría intensas comunicaciones con Sabag Muntiel durante el mes previo al intento de atentado y participante de ese grupo que hablaba con frecuencia con Uliarte. Hay otras personas de diálogo frecuente con las personas detenidas que también están bajo la lupa.

Instrusos en Recoleta

La vecina de la vicepresidenta Ximena de Tezanos Pinto confirmó que recibió en su domicilio a miembros de grupos antikircheniristas que se expresan violentamente en redes sociales, y que además aloja en su departamento a la abogada que defiende a uno de ellos en una causa por amenazas.

Un integrante de Nación de Despojados estuvo en el departamento de Tezanos Pinto: "A casa vinieron dos personas un domingo, una que se llama Gastón Guerra, lo había conocido dos días antes, vino un domingo y lo conocí el viernes porque su abogada vive en casa. Eso es cierto", afirmó la vecina de Cristina Fernández de Kirchner en declaraciones a varios medios.

Y agregó que también conoció a otro chico de Revolución Federal, que es un grupo de WhatsApp, y a señoras que hace cacerolazos en la calle.

Gastón Guerra fue detenido por formar parte de un grupo de manifestantes que golpearon el vidrio de la camioneta negra del ministro de Economía, Sergio Massa, mientras ingresaba a la Casa de Gobierno para jurar en ese cargo y también amenazar al cronista de C5N Lautaro Maislin, presente en el lugar.