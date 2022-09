Intendente radical que fue a la misa por CFK pide “parar con los discursos extremos”

LA PLATA (Corresponsalía Buenos Aires) Con la oposición sin comulgar con la misa realizada en Luján post atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, solo dos intendentes radicales, Martín Randazzo (La Madrid) y Franco Flexas (General Viamonte), fueron las excepciones a la regla cambiemista de hacerle el vacío a la convocatoria empujada por el oficialismo por “la paz, la fraternidad y la democracia”. Flexas no solo defendió su presencia en la basílica lujanense ante las críticas de la dirigencia con la que comparte espacio, sino que, además, instó a la oposición a “sentarse y hablar”, a la vez que pidió “bajar los decibeles con discursos extremos”.

En diálogo con Letra P, el jefe comunal de General Viamonte (Los Toldos) dijo que su asistencia fue en respuesta a una “invitación institucional” realizada desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires. “Si es una misa por la paz, la fraternidad y la democracia, cómo no voy a ir siendo intendente”, expuso para subrayar: “Estar junto al otro no significa pasarse de lado, sino charlar la diferencia porque el país justamente está como está porque hace años no venimos haciendo esto”.

Desde esa perspectiva, el jefe comunal del distrito de la Cuarta sección dejó en claro sobre su participación en la misa: “No solamente no estoy arrepentido, sino que lo volvería a hacer. Son necesarios mucho más de estos gestos y sobre todo de aquellos que son mucho más importantes que yo, que soy un simple intendente del interior de la provincia”.

Transitando su segundo mandato en el distrito natal de Eva Duarte de Perón, Flexas exhibe un posicionamiento autónomo dentro de la interna del radicalismo bonaerense. En las elecciones partidarias de marzo de 2021 trabajó dentro de la línea de Protagonismo Radical desde el ala de Evolución, pero, por estos tiempos, el hombre de Los Toldos se mantiene alejado de la escudería de Martín Lousteau. Tampoco se alista en el oficialismo partidario. De todos modos, es una de las voces que arenga por una precandidatura radical a la Gobernación, para lo cual manifiesta que la mejor carta sería un intendente.

Más allá de las estrategias partidarias y frentistas de cara a 2023, Flexas reclamó más diálogo: “Hay que sentarse y hablar, porque si llega a cambiar el gobierno y uno llama a la oposición debe poder haber mostrado predisposición al diálogo cuando no gobernaba. Hay que bajar un poquito las expectativas de los dos sectores para poder encontrar esa confluencia”.

Como uno de los abanderados de las críticas de la oposición a la homilía en Luján, el jefe del bloque radical en la Cámara baja nacional, Mario Negri, habló de “acting” y arremetió frente a las críticas del FdT a la ausencia de la plana mayor de JxC: “Los problemas se discuten en el Congreso Nacional, no en una basílica”. Consultado sobre la tónica del evento, Flexas alejó fantasmas: “La misa fue una misa (…) El problema es el antes y el después y, en eso, en algún momento el kirchnerismo va a tener que hacer algún mea culpa en que a ciertos espacios institucionales les pone color partidario; después se confunden las cosas”.

El intendente radical buscó interpretar el faltazo opositor: “Tendrán sus razones, pedirán que los medios por los cuales sean invitados sean acordes”. Frente a eso, estimó que el gobierno “deberá afinar su forma de invitar a esos lugares, ser más delicado para que no haya resquemores”. Como fuere, enfatizó que, luego del atentado contra la vicepresidenta, “hay que tomar conciencia de que hay que bajar los decibeles; basta con ciertos discursos y posiciones extremas”.