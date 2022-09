El MPN pateó el anuncio de las internas y lidia con un Figueroa enjabonado

NEUQUÉN (Corresponsalía Patagonia) El acto de asunción de las nuevas autoridades del Movimiento Popular Neuquino (MPN) fue una arenga para el sector Azul que conducen el gobernador Omar Gutiérrez y su antecesor Jorge Sapag, que se encargaron de bajar un contundente mensaje a su rival interno, Rolando Figueroa: “Dentro del MPN, todo. Fuera del MPN, nada”. Esta advertencia se dio ante el reclamo de cambios en las reglas de juego de las elecciones que definirán candidaturas para 2023, que por ahora solo tiene anotado al vicegobernador Marcos Koopmann. Si bien el jefe provincial anticipó que los comicios internos serían en noviembre, dejó abierta la posibilidad de algún cambio. Aunque se especula que la convocatoria se formalizará para el segundo domingo de ese mes, el tono de los discursos y la postergación del anuncio de la fecha concreta, que se daba por hecho, dan cuenta de las turbulencias internas.

desPertar Un análisis útil para enfrentar

una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

desPertar Un análisis útil para enfrentar una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

El oficialismo emepenista se adueñó del acto organizado en un campo de fútbol en las afueras de la capital de Neuquén este viernes. Desde el principio, la arenga de las principales figuras estuvo cargada de críticas contra el diputado Figueroa, que representa al sector Violeta del partido patagónico. A pesar de que Gutiérrez y Sapag no fueron al extremo en sus declaraciones, coincidieron en convocar a “todos los colores del partido a participar, con internas” porque “eso va a definir quién maneje por cuatro años el destino de Neuquén”.

“En el medio del partido no se pueden cambiar las reglas de juego, esas reglas que han permitido alcanzar cargos y que, calculo, son las mismas que están vigentes”, advirtió el gobernador, en una solapada crítica al pedido de su compañero de fórmula en 2015 de modificar el sistema. “El cambio debería hacerse, en todo caso, en tiempos no electorales”, anticipó el flamante titular de la Junta de Gobierno del MPN.

También podés leer El MPN le pone fecha a una interna que por ahora tiene un solo jugador

“Nosotros no nos cambiamos la camiseta. No entran las peleas personales, construimos en equipo. Los únicos enemigos y rivales son los problemas. La próxima contienda tiene que ser una victoria de punta a punta. No hay posibilidad de un acuerdo de cúpula, hay que confiar en la gente”, insistió Gutiérrez, tras leer una carta de los cabecillas de la Agrupación Azul y Blanca, Marcelo Rucci y Guillermo Pereyra, dos de las grandes ausencias en el acto que vuelven a posicionarse como jugadores de fuste en el inminente proceso.

Sapag, mentor del espacio Azul, insistió con la necesidad de que todos los actores del MPN compitan en una interna. “Dentro del MPN, todo. Fuera del MPN, nada”, se le escuchó al heredero de los fundadores del llamado neoperonismo.

Previamente, dos de las dirigentes más importantes del MPN se subieron al escenario. Ana Pechen y Gloria Sifuentes, parte de la Convención y la Junta de Gobierno, bajaron línea contra Figueroa. “Nosotros dirimimos las diferencias adentro. Nadie puede decir que este MPN no tiene internas claras, abiertas”, dijo la exdecana de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo). “Todo el que quiera, que se calce un color y venga a participar. A dirimir adentro. Después será el tiempo de lamer heridas. Vienen por nosotros, es hora de internas y a dar la cara”, reclamó Pechen.

Los discursos que aludieron a Figueroa se dieron luego de que trascendiera una reunión del diputado con referentes de diversas fuerzas nacionales y hasta se le adjudicara un diálogo con el expresidente Mauricio Macri, hecho que no fue oficializado. La furia del oficialismo emepenista se sustenta en las cartas que llegaron a la sede partidaria, en las que el exvicegobernador pide garantías y cambiar reglas de la competencia para equilibrar el peso del aparato, y en los estudios de opinión que lo posicionan como favorito dentro y fuera del MPN.

Con el recambio de autoridades, resta saber la fecha para que empiece a correr el calendario electoral. Según confiaron fuentes partidarias a Letra P, Gutiérrez anunciaría en los inicios de la semana que entra la fecha de la contienda.