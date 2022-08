Chispazos por la seguridad, siesta en el lactario y ganas de irse

ROSARIO (Corresponsalía Santa Fe) El Concejo de esta ciudad retomó la actividad legislativa tras el receso invernal. A la espera del tratamiento de uno de los temas más importantes del año, los proyectos de varios espacios políticos para controlar el lavado de activos, el cuerpo legislativo avanzó en la discusión de otros temas en agenda.

Los chispazos entre el interbloque del Frente Progresista y el bloque Todos Somos Rosario del PJ están a la orden del día. Cruces por atribuciones en materia de seguridad, críticas a una publicación en redes sociales y las ganas de irse de la máxima autoridad, las perlitas de la sesión. Además, hubo mimos del PRO a la figura del exgobernador Miguel Lifschitz y la interna del Frente de Todos se coló en las comisiones.

Polémica por las cámaras de seguridad

El concejal del bloque Todos Hacemos Rosario Lisandro Cavatorta solicitó la colocación de cámaras de videovigilancia en la estación de trenes Rosario Norte, que verá incrementado su movimiento a partir de la inauguración del nuevo servicio a Cañada de Gómez. El edil Fabrizio Fiatti (Arriba Rosario) pidió la palabra para aclarar que si bien “siempre encontrarán predisposición del interbloque del Frente Progresista”, pidió “dar las discusiones que hay que dar y no expedientes aislados que piden sumar cámaras”. Cavatorta le retrucó que no ve mal que desde el Concejo se haga un pedido de este tipo y resaltó que sabe que el delito se combate en los tres niveles del Estado y por eso mismo apoyó el pedido de informes al Ministerio de Seguridad provincial. En ese sentido, deslizó que el oficialismo municipal no hizo lo mismo cuando se le pidieron explicaciones a figuras del gabinete. “Hay que priorizar otros puntos de la ciudad”, concluyó el concejal javkinista, esquivando la indirecta.

“Siestita” en el lactario

En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia, el Concejo inauguró un “paisaje sonoro” a su lactario. El concejal Cavatorta (Todos Hacemos Rosario) compartió en sus redes sociales una foto del espacio y aseguró que “estaba lindo para hacer una siestita”. En plena sesión, su par Daniela León (UCR/Juntos por el Cambio) le pidió que si “duerme la siesta lo haga en su casa”. “Si quiere hacemos una sala para las siestitas, pero me parece que no da”, le retrucó. El peronista tuvo que pedir disculpas y reconocer que fue “un mal chiste”.

Reconocimiento a Lifschitz

En la víspera de un nuevo aniversario de la tragedia de Salta 2141 que terminó con la vida de 22 personas cuando una fuga de gas provocó la explosión de un edificio, el cuerpo legislativo de la ciudad resolvió pedir que se aceleren los pasos para la expropiación del terreno y avanzar en la construcción del espacio de memoria. Carlos Cardozo (Unión PRO/Juntos por el Cambio) usó la palabra para reivindicar el trabajo del Concejo, “el primer organismo del Estado en llevar adelante una acción concreta”, y también resaltó la labor de varios legisladores y legisladoras de todo el arco político que avanzaron en ese sentido. Hizo una mención especial para destacar al exgobernador socialista Miguel Lifschitz, “quien le dio impulso a la iniciativa mientras le Legislatura seguía dudando”.

Ganas de irse

Al final de la sesión, la concejala Julia Irigoitia (Todos Hacemos Rosario) solicitó darle el beneplácito al primer viaje del tren que unirá Rosario con Cañada de Gómez, aunque advirtió que probablemente no contaría con los votos suficientes. Ante el pedido, la presidenta del Concejo, María Eugenia Schmuck, fue contundente: “No sé qué quiere el Frente Progresista, yo me quiero ir”. Y agregó: “Ya dije que le daba el beneplácito, pero mi bloque no me deja”. Finalmente el expediente no obtuvo el visto bueno.

Cámpora vs La Corriente por el TGI

En la comisión de presupuesto de esta semana se discutió la condonación de deuda de la Tasa General de Inmuebles municipal al tradicional local del Partido Justicialista ubicado en calle Sarmiento y Pellegrini. En medio de la discusión, la edila Marina Magnani (Todos Hacemos Rosario) y referente local de La Cámpora deslizó que el presidente de PJ local, el jefe de la bancada del FdT en Diputados Germán Martínez, “estuvo de acuerdo en que no se condonara ningún punto de la deuda externa así que supongo que si está de acuerdo en pagar la deuda del país, pagará las deudas del local partidario”. Hubo risas cómplices y se siguió con la labor legislativa.

Visita de Schiappa Pietra y Edery

La comisión de Gobierno, presidida por Caren Tepp (Ciudad Futura), recibió esta semana a los fiscales de la Agencia de Delitos Complejos y Criminalidad Organizada del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Luis Schiappa Pietra y Matías Edery para escuchar sus opiniones sobre las diversas iniciativas que hay en el Concejo para modificar la ordenanza que estableció el Sistema de Control Económico Financiero de Inversiones. Se encuentran en tratamiento un mensaje del Departamento Ejecutivo, una propuesta de la edila Norma López (Frente de Todos-PJ) de modificaciones al mismo y proyectos de la concejala María Fernanda Gigliani (Iniciativa Popular) y de las bancadas de Ciudad Futura y de Juntos por el Cambio.

Los fiscales expusieron su punto de vista y respondieron interrogantes, tras la visita Tepp explicó que existe una propuesta de texto unificado y pidió a las distintas fuerzas que analicen y hagan las consideraciones correspondientes a partir de las palabras de los especialistas.