Perotti empodera a Rimoldi, que llena Seguridad con gestos a la policía

ROSARIO (Corresponsalía) El gobernador Omar Perotti terminó de empoderar a su ministro de Seguridad Rubén Rimoldi, quien, a veinte días de asumir, comenzó a designar al equipo que lo rodeará al frente de la gestión del área más caliente de la gestión provincial. Nombramientos y renuncias a la orden del comisario retirado.

desPertar Un análisis útil para enfrentar

una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

desPertar Un análisis útil para enfrentar una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

Según información a la que accedió Letra P, Rimoldi puso en funciones a cuatro personas, tres hombres y una mujer, dentro del organigrama del ministerio. Edgardo Glavinich asumió como subsecretario de Políticas de Seguridad Pública; Catalino Portillo como subsecretario de coordinación de Gabinete y Articulación Institucional; Aníbal Rodríguez como subsecretario de Prevención y Control Urbano; mientras que Alina Pozzolo es la flamante directora de Prensa de la cartera.

Glavinich, según dos fuentes de la Casa Gris, reviste como secretario privado de Rimoldi. Se autodefine como especialista en análisis estratégico y es referente del Consejo Argentino para la Seguridad Integrada (CAPSI). Portillo, por su parte, es abogado y comisario retirado. Rodríguez, en tanto, venía prestando servicios como monotributista bajo la actividad de Servicios para el orden público y la seguridad. Pozzolo, en cambio, trabajó durante varios años en El Litoral y en la Defensoría del Pueblo, bajo la gestión del radical Jorge Henn.

También podés leer Primero sheriff, después ministro

Ingresaron a Seguridad, además, cuatro personas en calidad de asistentes técnicos, Carlos Viñas, Maximiliano Cucco, Oscar Lasso y Juan Carlos Romero. Mientras que renunciaron a sus cargos Paula Sague (exdirectora de Atención a las Víctimas de Delitos y Violencia) y Bruno Rossini (exsecretario de Gestión Institucional y Social de la Seguridad).

El grueso de los nombramientos tiene en el pasado y presente una vinculación con la policía, ya sea por haber conducido comisarías o estar ligado a la fuerza desde otro ángulo. Como contó Letra P en su momento, es un cambio considerable con la línea política que traía el ministerio.

También podés leer ¿Qué hago con la seguridad?

De este modo, Perotti le da herramientas a Rimoldi como para que empiece a armar su equipo. No obstante, no le entrega el manejo total del área, porque la persona responsable del manejo de la caja del ministerio, Ana María Morel, quien ingresó en 2021 a la Casa Gris, no es del riñón del comisario retirado.