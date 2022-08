Perotti tensa al máximo el conflicto con los gremios santafesinos

El gobierno de Santa Fe adelantó que descontará los días no trabajados a estatales, docentes y personal de salud. El gobernador Omar Perotti tensa la cuerda al máximo y responsabiliza a los gremios por “dejar de prestar servicios esenciales”. Amsafé, Sadop, ATE, UPCN, Amra y Siprus vienen llevando adelante un plan de lucha en rechazo a la decisión de no reabrir la discusión paritaria. En el último mes pararon once días.

"Frente a las huelgas convocadas por los gremios del sector público de la provincia, mediante las cuales se están dejando de prestar servicios esenciales como salud, educación, atención alimentaria de la población vulnerable, además de todos aquellos actos diarios que tienen que ver con el desenvolvimiento de la vida en comunidad, desde el gobierno provincial hacemos conocer a los santafesinos y santafesinas que la responsabilidad por tal situación recae pura y exclusivamente sobre las organizaciones que las están llevando adelante", advierte el comunicado.

El escrito subraya que “siempre" el gobierno "cumplió con todos y cada uno de los compromisos asumidos” y que han actuado en el marco de “la legalidad y buena fe, actitudes que venimos reclamando infructuosamente a los sindicatos”.

Aseguran que, habiendo agotado todas las instancias, el gobierno decidió “no abonar los días no trabajados por los cuales se perdieron clases en las escuelas, turnos médicos, atención a la comunidad que lo necesita y en general tramitaciones ante la administración pública, ocasionando a los santafesinos y santafesinas un perjuicio evidente en un momento en el que la ciudadanía está poniendo su predisposición y esfuerzo para trabajar y producir”.

Como viene contando Letra P, Perotti esquivó dialogar y adelantar porcentajes ante la espiral inflacionaria, valiéndose del acuerdo paritario firmado en marzo cuando ni siquiera se había registrado el 4% de inflación y mucho menos el 7,4% de julio. Ese acuerdo establece que recién en septiembre se vuelve a preparar la mesa paritaria.

”La legalidad de la actuación del gobierno contrasta con la asumida por los sindicatos que, sin reparar o haciendo caso omiso de los acuerdos firmados, llevan adelante huelgas que se ubican en este punto por fuera de la legalidad contenida en la normativa paritaria”, dispararon. Además, resaltaron que “Santa Fe es una de las provincias que mejores salarios abona”.