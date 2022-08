Berni revuelve la interna con la baja de la edad de imputabilidad

Como si no el oficialismo no tuviera internas suficientes, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, reavivó un tema que genera amplio rechazo dentro del kirchnerismo, y recibió el apoyo del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. El funcionario de Axel Kicillof reclamó cambiar la ley penal juvenil, “porque es inadmisible que todavía no se haya bajado la edad de imputabilidad” y rápidamente salió a bancarlo el primo del exPresidente: “Yo estoy de acuerdo”.

Berni puso sobre la mesa, otra vez, el retoque de la edad de imputabilidad, al cuestionar a los que tienen "cabeza progresista" y se oponen a esa medida. "Estamos reclamando a gritos que tomemos una actitud y cambiemos la ley penal juvenil, porque es inadmisible que todavía no se haya bajado", sostuvo el funcionario provincial.

En declaraciones radiales, el dirigente peronista afirmó que está "cansado de detener todos los días menores", y se quejó: "En este país los delincuentes tienen más libertad que todos los que estamos todos los días a derecho y respetando la ley". "Para todos aquellos con cabeza progresista, les digo que tenemos que cuidar a los chicos, porque hoy como son inimputables son la mano de obra barata del narcotráfico, salen a hacer cualquier cosa en la calle porque entran por una puerta y salen por la otra", apuntó el ministro bonaerense.

Poco después, Jorge Macri respaldó el planteo. "Es imprescindible encontrar un mecanismo más efectivo y además con detención (de los menores que delinquen)". Aunque el funcionario larretista aclaró que no puede hablar en nombre de Juntos por el Cambio (JxC), sino a título personal. "Yo estoy de acuerdo. Cuando el delito es reiterado, es violento, es en situación de portación de armas tiene que tener un régimen específico, mucho más concreto en la posibilidad de detención, aunque no a la misma institución de detención que un adulto", señaló el exalcalde de Vicente López.

"Es imprescindible encontrar un mecanismo más efectivo y además con detención", insistió el ministro de Gobierno porteño, quien también consideró que "cuando alguien sale con un arma ya no se lo puede tratar sólo como portación de arma, porque muchas veces termina en situación de violencia o muerte". Además, se quejó de que "se libera demasiado rápido", tanto a menores como adultos, y también manifestó que "cuando hay reiteración del mismo delito, debería quedar detenido".