Posse pidió una “tarifa diferenciada” de los servicios para los municipios

Durante una recorrida que realizó junto al abogado Mauricio D´Alessandro, el intendente de San Martín, Gustavo Posse, consideró que “los municipios necesitan una tarifa diferenciada” de los servicios públicos a raíz de la segmentación y la quita de subsidios anunciada por el ministro de Economía, Sergio Massa.

“Nosotros administramos un municipio, no un shopping. Es decir, somos prestadores públicos de servicios de carácter social, no estamos buscando el lucro como sí lo hace el sector privado. No es posible que los municipios paguen el alumbrado como si fuéramos una gran tienda comercial”, aseguró el jefe comunal.

Ante este nuevo esquema tarifario, Posse recordó que su municipio “realizó gestiones y presentaciones formales” para conquistar su demanda ya que, argumentó, “tanto la eficiencia en la prestación del servicio como la de otorgamiento de subsidios merecen ser tratados desde una perspectiva social y ambiental”.

“En San Isidro, por ejemplo, los vecinos tienen mucho respeto por el medio ambiente, hacen un uso consciente del consumo de agua y saben que es fundamental preservar la energía. Por eso, queremos poder reconocer esas buenas prácticas a través de políticas que premien el ahorro. Ese es el camino, pero necesitamos un gobierno nacional que lo respalde”, completó.