La AFIP advirtió que "un tercio de las grandes firmas elude Ganancias"

El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Carlos Castagneto, respaldó la iniciativa del ministro de Economía, Sergio Massa, para adelantar el pago del impuesto a las Ganancias de las empresas más importantes del sector privado y advirtió que, según los últimos registros del organismo fiscalizador, 222 sociedades presentaron “cero peso de impuestos a abonar”, lo que equivale a “un tercio del universo de contribuyentes de mayor facturación”.

desPertar Un análisis útil para enfrentar

una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

desPertar Un análisis útil para enfrentar una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

En una entrevista con el diario Página 12, el contador oriundo de La Plata relató que impulsa una serie de reuniones con el sector privado, especialmente la Unión Industrial Argentina (UIA) para llegar a acuerdos a la hora de pagar el adelanto de Ganancias que impulsa el Ministerio de Economía ante las amenazas del rubro de no pagar lo requerido por considerar que la medida atenta contra la producción y el trabajo. “Estamos pidiendo una colaboración, ahora que han tenido una ganancia extraordinaria. Pero no queremos esta dicotomía ni que se toque lo más sensible, que es decir que se va a afectar la cadena productiva o que tienen que sacar personal”, manifestó.

“Siempre que se toman este tipo de medidas, responden con advertencias sobre lo más sensible, que es el trabajo y la producción. Nosotros acá estamos hablando de renta tributaria, no estamos hablando de la ganancia pura”, agregó y consideró que, al ser un adelanto de un pago futuro y no un pago nuevo, “no tiene por qué afectar” al sistema productivo nacional.

También podés leer Gestión Fernández: el Presidente arma el fixture de una gira permanente

El sucesor de Mercedes Marcó del Pont en el organismo encargado de controlar el pago de los impuestos denunció que la AFIP detectó que 222 empresas de las que más facturan a nivel nacional “presentaron cero peso de impuesto a abonar”, lo que equivale, aseguró, a “un tercio del universo de contribuyentes de mayor facturación”. “De ellas, 153 no pagaron nada de impuesto a las ganancias en los últimos tres ejercicios anuales. Los principales rubros involucrados son intermediación financiera, industria alimenticia y explotación de minas y canteras”, completó.