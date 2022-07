Reich, en la grilla para suceder a Valenzuela en Tres de Febrero

LA PLATA (Corresponsalía Buenos Aires) Fiel a su perfil moderado, el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, evita adelantar tanto en público como en privado sus próximos movimientos electorales. Aun así, su ingreso a la mesa chica provincial que tiene por objetivo darle volumen a la candidatura presidencial de Horacio Rodríguez Larreta y el hecho de haber fundado un think thank para confeccionar una plataforma de gobierno bonaerense dan cuenta de sus intenciones de meterse en la lista de postulantes para suceder a Axel Kicillof o, en todo caso, perfilarse para integrar un posible gobierno amarillo. El futuro obliga, además, a pensar en la sucesión en el pago chico y allí surge con fuerza el nombre de Daniel Reich, senadora y vicepresidenta de Propuesta Republicana, esposa del jefe comunal.

Para ambas metas, recorre cada tanto distintas localidades del interior y del conurbano, aunque su equipo de comunicación no siempre lo hace público, atento al malestar ciudadano con la política que tan bien capitalizaron hasta hace algunos meses personalidades mediáticas como el diputado de La Libertad Avanza Javier Milei. Acaso por eso, también busca promocionar el modelo de gestión fiscal de Tres de Febrero, que algunos de sus funcionarios centran fundamentalmente en la baja de tasas municipales, y en los incentivos al sector privado para que inviertan y den trabajo en este distrito pegado a la General Paz en el que se fabricaron los más 300 mil Fiat 600 en pleno apogeo industrial. De lograrlo, en su entorno se entusiasman no sólo con la posibilidad de retomar el poder en la provincia que perdió estrepitosamente María Eugenia Vidal en 2019, sino también en frenar parte del avance libertario con una suerte de agenda vinculada al recorte tributario.

Si bien le comunicó al grupo que lo acompaña que su postulante a la presidencia es el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se encargó de aclararles que eso no significa un respaldo directo a la postulación bonaerense de Diego Santilli. Es más, hace unos días reconoció que El Colorado es uno de los mejores posicionados, y el que ganó los comicios de 2021 ante el peronismo unido, pero aclaró: “El triunfo no lo logró solo, más allá de que fue el rostro del equipo, sino que la elección la ganamos todos”.

Aun así, algunos de sus pares que manejan otros intereses políticos, como dirigentes relevantes del jorgemacrismo y el ritondismo, no dan crédito a su candidatura bonaerense y la vinculan más a una estrategia general para empujar a último momento a Santilli.

Esta hipótesis tiene cierto asidero si se tiene en cuenta que el propio dirigente amarillo no descarta ir por un tercer mandato municipal y buscar desde ese cargo sumarse a un eventual gabinete de Juntos por el Cambio en la provincia o la nación. “Tengo la posibilidad de ir por una nueva relección, no lo descarto, es algo que tengo que evaluar, y si no, quedará la posibilidad de pensar cómo continuar este proyecto con algunas de las personas que integran mi equipo. Hay muchos, Jaime Méndez demuestra que alguien puede hacer un buen trabajo al suceder a un intendente fuerte”, dijo Valenzuela en diálogo con Letra P, en referencia al intendente de San Miguel, quien sucedió a Joaquín de la Torre. Entra aún mejor en ese perfil Reich, con quien trabaja en tándem desde su banca en la Cámara alta provincial, pero no se descartan salidas que mantengan el mismo proyecto.

“Me siento parte del equipo que va a recuperar la provincia. Las candidaturas vienen el año que viene, no me gusta poner el carro delante del caballo, pero sí siento que tengo la madurez, el conocimiento y el código postal en la provincia como para ser candidato. Sé que la provincia no es inviable y si pudimos hacerlo en Tres de Febrero, podremos hacerlo en la provincia”, remarcó en el mismo diálogo con este medio.